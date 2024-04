ManCity besonders heiß auf Musiala?

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Bahho Kara

Jamal Musiala ist beim FC Bayern einer der Leistungsträger

Jamal Musiala weckt offenbar Begehrlichkeiten auf dem Transfermarkt. Manchester City soll besonders großes Interesse am Offensivspieler des FC Bayern haben.

Laut "The Independent" erwägt Manchester City, sich auf dem Transfermarkt um Musiala zu bemühen - entweder im kommenden Sommer oder 2025.

Das Interesse der Skyblues sei "dabei weiter fortgeschritten als das der Konkurrenz", schreibt die britische Tageszeitung in diesem Zusammenhang. Der FC Liverpool, FC Barcelona sowie Paris Saint-Germain werden in dem Medienbericht als weitere Kandidaten genannt, sollen aber alle unterschiedliche finanzielle Voraussetzungen haben.

FC Bayern will Jamal Musiala langfristig halten

Musiala ist noch bis 2026 an den FC Bayern gebunden. Der Bundesligist will den 21-Jährigen unbedingt langfristig in den eigenen Reihen halten.

Münchens Sportvorstand Max Eberl bestätigte kürzlich gegenüber "Sky", dass Musiala unverkäuflich sei. "Er soll das Gesicht des FC Bayern in der Zukunft werden. Jamal ist schon ein Spieler, der extrem große Freude bereitet, der extrem Bayern München verkörpert", machte er deutlich und ergänzte: "Das ist einfach eine Intension von uns, ihn zum neuen Gesicht des FC Bayern zu machen."

Musiala ist mittlerweile eines der zentralen Gesichter in der Mannschaft des FC Bayern. Der Mittelfeldmann war 2019 aus der Nachwuchsabteilung des FC Chelsea an die Säbener Straße gewechselt. Musiala schaffte in der Folge den großen Durchbruch beim FC Bayern.

Jamal Musiala für andere Topklubs interessant

Der Youngster hat sich längst für andere Topklubs interessant gemacht - darunter Manchester City. "The Independent" zufolge müsste der amtierende Meister Englands womöglich einen anderen Star verkaufen, um ein Transfer-Paket für Musiala stemmen zu können. Doch soweit ist es längst noch nicht.

Stattdessen wird der FC Bayern alles daran setzen, den Nationalspieler mit einem langfristigen Vertrag auszustatten. Die Transfer-Spekulationen würden sich dann von allein erledigen.