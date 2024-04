Darum lehnt Flick eine Rückkehr zum FC Bayern ab

IMAGO/Laci Perenyi

Hansi Flick ist derzeit Trainer im Wartestand

Nach den sportlich bisweilen desolaten Vorstellungen in der Fußball-Bundesliga wurde rund um den FC Bayern in den letzten Wochen darüber diskutiert, Cheftrainer Thomas Tuchel noch vor Saisonende zu entlassen. Für diesen Fall wurden spektakuläre Namen als Interimslösungen gehandelt - unter anderem Hermann Gerland und Hansi Flick.

Laut "Bild"-Fußballchef Christian Falk, hätte sich Letztgenannter sogar ein Comeback an der Seitenlinie des FC Bayern vorstellen können. Allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. "Bayern hätte Flick einen langfristigen Vertrag anbieten müssen", meinte Falk in seinem Podcast "Bayern Insider" über die Voraussetzungen, die die Münchner hätten schaffen müssen, um den ehemaligen Bundestrainer zurück an die Säbener Straße zu holen.

Der 59-Jährige hatte den FC Bayern von November 2019 bis Sommer 2021 schon einmal hauptverantwortlich trainiert und in dieser Zeit sieben Titel gewonnen, ehe er anschließend zum DFB wechselte und Bundestrainer wurde.

Da die Münchner ihrem Ex-Coach bis zuletzt allerdings keine längerfristige Perspektive in Aussicht stellten, soll der FC Bayern zu keinem Zeitpunkt eine ernsthafte Option für Flick gewesen sein.

Neben Flick auch Zidane als Juventus-Trainer gehandelt

Stattdessen schielt der Weltmeister-Co-Trainer von 2014 weiterhin auf das europäische Ausland. Wunschverein von Flick soll weiterhin der FC Barcelona sein, der noch immer einen Nachfolger von Cheftrainer Xavi sucht.

Außerdem soll sich der gebürtige Heidelberger auch eine Anstellung beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin vorstellen können. Nach "Bild"-Informationen soll dort der derzeitige Coach Massimiliano Allegri ebenfalls wackeln. Juventus wird in diesem Jahr zum vierten Mal in Folge die italienische Meisterschaft verpassen, rangiert mit einem riesigen 20-Punkte-Rückstand auf Spitzenreiter Inter Mailand nur auf Platz drei.

Eine derart lange Durststrecke in der Serie A hatte Juventus seit zwölf Jahren nicht mehr erlebt.

Bei Juventus Turin soll es allerdings einen noch prominenteren Anwärter auf den Cheftrainer-Sessel geben, ist doch Ex-Juve-Star Zinedine Zidane wohl ebenfalls an dem Posten interessiert.