BVB- und Bayer-Flirt bringt Gerüchteküche zum Kochen

IMAGO/Tomas Sisk

Der BVB, Bayer Leverkusen und RB Leipzig sollen an Bilal El Khannouss (r.) interessiert sein

Bilal El Khannouss von KRC Genk soll bei Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und RB Leipzig auf dem Zettel stehen. Der 19-Jährige heizte die Gerüchteküche nun selbst an.

El Khannouss war beim 2:0-Sieg von Bayer Leverkusen gegen West Ham United im Viertelfinale der Europa League in der BayArena.

Von seinem Besuch postete der offensive Mittelfeldspieler ein Foto in seiner Instagram-Story. Darauf markierte er seinen Landsmann und marokkanischen Nationalmannschaftskollegen Amine Adli, mit dem er laut "Bild" gut befreundet ist, und Nayef Aguerd von West Ham.

Ob sich El Khannouss seinen künftigen Arbeitgeber angeguckt hat oder einfach seine Freunde besuchen wollte, ist nicht klar. Die Gerüchteküche hat der Youngster mit seinem Besuch in Leverkusen jedenfalls angeheizt.

Nach Informationen der "Bild" will El Khannouss KRC Genk im Sommer verlassen und den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen. Sein Vertrag in Belgien ist noch bis 2027 datiert.

Zuletzt hatte die belgische Zeitung "Het Laatste Nieuws" berichtet, dass El Khannouss bei Bayer Leverkusen auf dem Zettel steht. Demnach ist Trainer Xabi Alonso großer Fan des Juwels.

Auch RB Leipzig habe die Fühler nach dem zwölffachen Nationalspieler Marokkos ausgestreckt.

Mischt auch der BVB bei El Khannouss mit?

El Khannouss läuft seit 2019 für die Belgier auf. Seit der Saison 2022/2023 steht er regelmäßig für die Profis auf dem Platz. Schon in der vergangenen Spielzeit absolvierte er 41 Pflichtspiele. In der aktuellen Saison steht El Khannouss bei 43 Pflichtspielen, in denen er drei Tore erzielte und acht weitere Treffer vorbereitete.

Zuletzt hatte "Sky" berichtet, dass El Khannouss auch bei Borussia Dortmund Interesse geweckt hat. Demnach hat sich der 19-jährige Mittelfeldspieler mit seinen starken Leistungen in der ersten belgischen Liga in die Notizbücher der BVB-Scouts gespielt.