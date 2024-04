Neue Details zu Unfall-Schock bei Harry Kane

IMAGO/Ulmer

Harry Kane ist der Top-Torjäger beim FC Bayern

Es war eine echte Schock-Nachricht für Harry Kane und alle Anhänger des Superstars des FC Bayern: Am frühen Montagabend, als Kane selbst gerade mit seiner Mannschaft zum Champions-League-Spiel in die englische Heimat reiste, war ein schwarzer Van in einen Verkehrsunfall verwickelt, in dem drei seiner vier Kinder saßen. Ein Sprecher des Stürmerstars sowie ein Feuerwehr-Sprecher gaben dazu nun weitere Informationen heraus.

Bereits bekannt war, dass in den Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2071 bei Schäftlarn im Landkreis München insgesamt drei Fahrzeuge verwickelt waren. Eine 20-jährige Frau war beim Linksabbiegen mit dem entgegenkommenden Van kollidiert und anschließend noch in ein weiteres Fahrzeug gecrasht.

Zwar wurde keiner der Insassen in allen beteiligten Fahrzeugen schwerer Verletzt, aber alle drei Kinder von Harry Kane im Alter von drei, fünf und sieben Jahren wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Hierzu bestätigte nun erneut ein Kane-Sprecher der britischen "BBC": "Es geht ihnen gut und sie waren nur zu einer Routineuntersuchung im Krankenhaus."

Feuerwehr-Sprecher: "Glück für alle Menschen"

Allerdings: Dass kein schlimmerer Personenschaden bei dem Verkehrsunfall zu beklagen war, sei laut Daniel Buck, dem Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Schäftlarn, ein großes Glück gewesen.

"Die Autos waren sehr stark beschädigt - alle Autos. Das erste, was wir sahen, waren viele verletzte Personen aus allen Autos. Die gute Nachricht war, dass niemand wirklich schwere Verletzungen hatte, eher leichte Verletzungen, wie zum Beispiel Schmerzen im Nacken vom Kopf aufwärts, was normalerweise typisch für einen Autounfall ist. Gott sei Dank wurde niemand wirklich verletzt. Es war wirklich Glück für alle Menschen."

Insgesamt war bei dem Autounfall am Montag ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden.