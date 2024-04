Terzic erhöht den Druck auf Füllkrug

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

BVB-Trainer Edin Terzic nahm Niclas Füllkrug in die Pflicht

Niclas Füllkrug befindet sich bei Borussia Dortmund in einem ungewohnten Formtief. BVB-Trainer Edin Terzic erhöhte nun den Druck auf den Stürmer.

"Wenn du Spieler von Borussia Dortmund bist und neun Spiele nicht getroffen hast, ist das in der Öffentlichkeit natürlich ein Thema", sagte Terzic mit Blick auf Füllkrug auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15:30 Uhr).

Der Coach ergänzte: "Das eine sind die Tore. Das andere ist, dass man sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt. Wenn man sich in den Dienst der Mannschaft stellt, wird das mit dem Toreschießen auch schnell wieder funktionieren."

Mit Füllkrug habe sich Terzic unter der Woche ausgetauscht. "Er weiß, dass wir auf seine Tore angewiesen sind", merkte der Übungsleiter an: "Er versucht im Training immer wieder, an diesen Themen zu arbeiten, ist extrem fleißig im und nach dem Training. Wenn er weiter so arbeitet, wird es nicht mehr lange dauern bis er diese Phase übersteht."

Füllkrug wartet seit neun Pflichtspielen auf ein Tor, steht insgesamt bei zwölf Treffern und zehn Vorlagen in 36 Einsätzen.

Beim 1:2 im Viertelfinal-Hinspiel gegen Atlético Madrid hatte Füllkrug einen rabenschwarzen Abend erwischt. Der Nationalspieler war während des gesamten Spiels völlig blass geblieben.

Löst Haller Füllkrug beim BVB ab?

Bezeichnenderweise war es der für Füllkrug ins Spiel gebrachte Sébastien Haller, der die Dortmunder Hoffnungen aufs Halbfinale mit seinem Anschlusstreffer in der Schlussphase am Leben hielt.

Ob es zu einer Wachablösung um Sturmzentrum kommt, ließ Terzic am Freitag offen. "Wir sind sehr glücklich, dass er beschwerdefrei ist", sagte er mit Blick auf Haller und ergänzte: "Wir wollten, dass er schnell wieder in den Rhythmus kommt. Jetzt hat er in den letzten Wochen richtig gut trainiert. Er wurde eingewechselt und hat es gut gemacht. Er ist nicht weit weg von der Startelf."