Calmund erklärt: Das macht Xabi Alonso so stark

IMAGO/Revierfoto

Xabi Alonso steht mit Bayer Leverkusen kurz vor dem Gewinn der Meisterschaft

Champions-League-Sieger, Weltmeister, zweimal Europameister und, und, und: Als Spieler hat Xabi Alonso quasi alles gewonnen, was das Athletenherz begehrt. Inzwischen an die Seitenlinie gewechselt, lässt der erste Titel wohl auch nicht mehr lange auf sich warten. Für Kult-Manager Reiner Calmund keine Überraschung.

In seinem zweiten Jahr als Trainer im Profigeschäft wird Xabi Alonso am Wochenende aller Voraussicht nach seinen ersten Titel feiern und dabei ganz nebenbei mit Bayer Leverkusen der ewigen Bundesliga-Dominanz seines Ex-Klubs FC Bayern ein Ende setzen.

Schluss muss dann noch lange nicht sein, schließlich mischt die Werkself auch in der Europa League und im DFB-Pokal noch mit. Bayer Leverkusens langjähriger Manager Reiner Calmund hat im Interview mit dem "SID" nun enthüllt, was Alonso zur Triebfeder des Erfolgs macht.

"Er ist einsame Top-Klasse. Ich bin ja Koch und weiß: Die meisten Sterneköche gibt es in Tokio, New York, Paris-Lyon, Kyoto. Aber direkt danach kommt die Region um San Sebastian und Bilbao, wo Alonso herkommt. Daher vergleiche ich ihn mit der Sterneküche, er ist ein absolutes Sterneprodukt", lobt Calmund Alonso. Und weiter: "Wenn du der Spielmacher und zentrale Mann in der spanischen Nationalmannschaft warst, zweimal Europameister, einmal Weltmeister, dann ist das eine Heiligsprechung."

Bayer Leverkusen "keine One-Man-Show"

Fußball sei zwar weiterhin "keine One-Man-Show, aber seine ganze Vorgehensweise ist außergewöhnlich", legt Calmund eine weitere Lobeshymne nach und nennt auch ein konkretes Beispiel, dass ihn am Spanier beeindruckt hat: "Er hat sich nie beklagt, als er wegen des Afrika-Cups auf viele Spieler verzichten musste und darüber hinaus auch noch auf verletzte Leistungsträger."

Dieses Verhalten gebe auch "den Spielern, die nachrücken, ein gewisses Selbstvertrauen. Damit macht er die Nachrücker stark".

Die netten Worte kann Alonso bereits am Wochenende in Zählbares ummünzen: Verliert der FC Bayern am Samstag gegen den 1. FC Köln, ist man Meister. Gewinnen die Münchner, benötigt Bayer am Sonntag einen Sieg gegen Werder Bremen, um die Meisterschaft endgültig zu entscheiden. Bei derzeit 16 Punkten Vorsprung wäre aber wohl sogar eine Niederlage verkraftbar.

Calmund zeigt sich mit Blick auf die Geschichte seines Herzensklubs aber dennoch vorsichtig: "Bei mir als Vizekusen-Vertreter gilt: Ich spreche erst von der Meisterschaft, wenn es rechnerisch perfekt ist. Vorher nicht. Das hat natürlich auch mit meiner Vergangenheit zu tun. Das spielt sich automatisch ab, da habe ich Respekt. Ich habe so viele Vize-Meisterschaften erlebt, das geht nicht aus dem Kopf. Deswegen mache ich das nicht."

Gegen Bremen sei er aber im Stadion und "fiebere mit, ich würde mich über die Meisterschale freuen wie Bolle", so Calmund.