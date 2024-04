Medien: Eberl hat klaren Trainer-Favoriten

IMAGO/H. Langer

Max Eberl ist der neue Sportvorstand des FC Bayern

Sportvorstand Max Eberl sucht einen neuen Trainer für den FC Bayern. Die Entscheidung soll möglichst in den kommenden Wochen fallen, inzwischen hat der 50-Jährige offenbar einen Favoriten ausgemacht.

Zahlreiche Trainer waren in den vergangenen Wochen - seit der Bekanntgabe, dass Thomas Tuchel in der Saison 2024/25 nicht länger auf der Münchner Bank sitzen wird - rund um den FC Bayern gehandelt worden. Lange galt Leverkusens Erfolgscoach Xabi Alonso als der große Wunschkandidat an der Säbener Straße.

Nach dessen Bekenntnis für einen Verbleib bei Bayer steht mittlerweile ein anderer Top-Trainer ganz oben auf der Liste, wie die "Sport Bild" berichtet: Demnach hat sich der neue Sportvorstand Max Eberl auf Bundestrainer Julian Nagelsmann festgelegt.

Der ehemalige Bayern-Trainer, zudem Tuchels Vorgänger, war zuletzt mehrfach mit einer Rückkehr nach München in Verbindung gebracht worden. Der "kicker" hatte zu Wochenbeginn allerdings berichtet, Nagelsmann sei nur einer von mehreren Optionen, die beim FC Bayern diskutiert würden. Auch Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick und Roberto De Zerbi von Brighton & Hove Albion sollen zu den Kandidaten zählen, so das Fachblatt.

Auch Benfica-Coach Schmidt beim FC Bayern gehandelt

"Bild"-Reporter Christian Falk zufolge sind Rangnick und De Zerbi vielmehr Optionen, sollte eine Rückholaktion von Nagelsmann nicht klappen. Zudem zähle Roger Schmidt von SL Benfica zu den Kandidaten.

Bundestrainer Julian Nagelsmann darf unterdessen in den kommenden Wochen ein Angebot zur Vertragsverlängerung beim DFB erwarten. Der 36-Jährige wurde nach den erfolgreichen Länderspieltests gegen Frankreich und die Niederlande von den Verantwortlichen hochgelobt.

Nagelsmann hatte zuvor den Wunsch geäußert, schon vor der Heim-Europameisterschaft Klarheit über seine Zukunft zu erhalten. Sein Vertrag beim Verband endet Stand jetzt nach dem Turnier.