Tuchel nach Coman-Ausfall geschockt

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Kingsley Coman wird dem FC Bayern fehlen

Den knappen 2:0-Arbeitssieg gegen den 1. FC Köln hat der FC Bayern am Samstagnachmittag teuer bezahlt. In Kingsley Coman verletzte sich der nächste Flügelstürmer. Die ersten Reaktionen deuten auf eine längere Zwangspause hin.

In der Münchner Allianz Arena läuft die 48. Minute, als Kingsley Coman zum Dribbling ansetzt: Der Franzose lässt Jacob Christensen mit einer Finte aussteigen. Anstatt abzuziehen geht er aber ohne Kontakt mit dem Gegner zu Boden und hält sich den inneren Oberschenkel.

Sofort ist offensichtlich, dass sich 27-Jährige schwerer verletzt hat. Betreuer müssen den Außenstürmer auf dem Weg in die Kabine stützen, aus eigener Kraft kann Coman den Platz nicht verlassen. Noch während des Spiels wird er laut "Sky" ins Krankenhaus gebracht.

Thomas Tuchel zeigte sich nach Abpfiff bestürzt. Der Ausfall des Unterschiedsspielers sei für ihn ein "großer Wermutstropfen". "Es macht mich sehr traurig, weil ich weiß, wie hart er gearbeitet hat und wie wichtig er für uns ist", sagte der Cheftrainer bei "Sky".

FC Bayern mit großen Personalsorgen

Gerade mit Blick auf das Rückspiel gegen den FC Arsenal im Viertelfinale der Champions League komme der Ausfall zur Unzeit. "Erst fällt Serge Gnabry aus, dann er und bei Leroy Sané steht es in den Sternen. Das ist bitter", zählte Tuchel seine Sorge auf.

Gnabry hatte sich am Dienstag in Hinspiel in London am Oberschenkel verletzt, Sané klagt bereits seit Monaten über Schmerzen. Wie er die Ausfälle auffangen will, ließ Tuchel offen.

Bei Coman sieht es "nicht ganz so gut aus"

Auch in der Führungsetage gab man sich besorgt über die erneute Verletzung des französischen Nationalspielers. Sportdirektor Christoph Freund wagte mit Blick auf die Ausfallzeit aber noch keine Prognose.

"Er wird noch genauer durchgecheckt, es sieht nicht ganz so gut aus, er hat einen Stich bekommen", so der Österreicher in der Mixed Zone. Über die Länge der Zwangspause sagte er nur: "Wir hoffen, nicht mehrere Monate."

Coman konnte wegen muskulärer Beschwerden und einer Bänderverletzung im Knie in dieser Saison bislang erst 16 Bundesligaspiele absolvieren.