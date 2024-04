Rekordmann Guirassy bald weg? Hoeneß bleibt vage

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Serhou Guirassy ist neuer Bundesliga-Rekordtorjäger des VfB Stuttgart

Serhou Guirassy hat den 3:0-Sieg des VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga mit seinem nun schon 25. Saisontreffer eingeleitet. Ob der Angreifer auch in der kommenden Saison im Ländle spielt, ist jedoch weiter offen, wie sein Trainer Sebastian Hoeneß erklärte. Sportdirektor Fabian Wohlgemuth deutete indes eine Chance auf einen Verbleib an.

Die Zukunft des von VfB-Rekordtorjäger Serhou Guirassy bleibt wenige Spieltage vor dem Saisonende das große Thema in Stuttgart. Der Guineer besitzt beim Tabellendritten zwar noch einen Vertrag bis 2026, dank einer Ausstiegsklausel kann er den Klub im Sommer jedoch vorzeitig verlassen. Medienberichten zufolge liegt sie bei vergleichsweise geringen 20 Millionen Euro.

Angesprochen am Samstagabend auf einen möglichen Abschied des Top-Stürmers, blieb Trainer Sebastian Hoeneß nach dem Heim-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt vage: "Ich habe mir noch nie Sorgen gemacht und mache es auch gerade nicht. Ich bin einfach froh, dass er so gut in Form ist und dass er bei uns ist."

Alles andere werde man "in der Zukunft sehen", so der 41-Jährige.

VfB Stuttgart: Wohlgemuth deutet Chance an

Auch VfB Stuttgarts Sportdirektor Fabian Wohlgemuth äußerte sich zu einem möglichen Guirassy-Abschied. "Er spielt eine herausragende Saison und das weckt natürlich auch Begehrlichkeiten", hob er hervor, verwies zugleich aber auch darauf, dass man nunmehr "schon seit zwei Jahren" über einen drohenden Transfer des Mittelstürmers spreche: "Es waren zwei Wechselperioden und er ist jeweils geblieben."

Wohlgemuth deutete zudem eine Chance auf eine erneute Entscheidung für den VfB Stuttgart an: "Wenn wir jetzt die Champions League erreichen, vielleicht überlegt er es sich dann nochmal." Eine Tendenz wollte Wohlgemuth nicht abgeben, bestätigte aber, dass "im Hintergrund Gespräche stattfinden" und die Verantwortlichen "versuchen, unser Bestes zu geben, um ihn hierzubehalten".

Guirassy wird zum alleinigen Rekordtorjäger des VfB Stuttgart

Den 3:0-Erfolg gegen Frankfurt hatte Serhou Guirassy mit seinem 25. Saisontor eingeleitet (11.). Damit hat der 28-Jährige nun so häufig in einer Bundesliga-Saison getroffen, wie noch ein Spieler des VfB Stuttgart zuvor. Den bisherigen Rekord von Mario Gomez aus der Saison 2008/09 hatte er schon beim 1:0-Sieg beim BVB am vorherigen Spieltag egalisiert.

"Ein Stück weit gehen die Superlative aus", lobte VfB-Coach Hoeneß seinen Top-Stürmer, den er kurz vor Schluss angeschlagen auswechseln musste: "Er hat jetzt den Rekord gebrochen, was eigentlich klar war. Und trotzdem ist es großartig", sagte Hoeneß: "Er ist ein großartiger Spieler, ein großartiger Stürmer und ein großartiger Typ, der uns einfach richtig guttut."