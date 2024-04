Müller und Kimmich leiden mit Coman

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Coman (l.) wird dem FC Bayern mehrere Wochen fehlen

Der FC Bayern hat die Generalprobe vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Arsenal zwar gemeistert, der 2:0-Sieg gegen den 1. FC Köln ging aber zu Lasten von Kingsley Coman, der sich erneut verletzte. Seine Münchner Mitspieler leiden mit dem Franzosen.

Bayern Münchens Flügelstürmer Kingsley Coman hat die nächste Verletzung in seiner Karriere erlitten. Kurz nach der Halbzeitpause ging der 27-Jährige plötzlich ohne Fremdeinwirkung zu Boden und hielt sich den inneren Oberschenkel.

Erste Diagnose: Muskelverletzung. Dem Franzosen droht nun die nächste lange Zwangspause. "Wir hoffen, nicht mehrere Monate", sagte Sportdirektor Christoph Freund. Laut Vereinsmitteilung fehlt er "mehrere Wochen".

Sein Mitspieler Thomas Müller hatte die Szene auf dem Platz hautnah miterlebt - und leidet nun mit seinem Kollegen. "Wenn du siehst, wie da das Gesicht entgleist, dann hat man selber Schmerzen gehabt", sagte er im Anschluss an die Partie bei "Sky".

So ist nun die Vorfreude auf das Rückspiel in der Champions League gegen den FC Arsenal am Mittwoch (21:00 Uhr/DAZN) getrübt. Der Ausfall des Angreifers sei "bitter", so Müller. Gegen die Engländer fehlt zudem Serge Gnabry, der sich im Hinspiel eine Muskelverletzung zugezogen hatte. Leroy Sané ist angeschlagen und wurde gegen Köln geschont.

Bayern-Star Kimmich: "Das tut sehr, sehr weh"

Müller hob hervor: "Es ist nicht so, dass das in meiner Zeit hier das erste Mal ist, dass wir in Richtung Viertelfinale, Halbfinale in der Champions League wichtige Spieler verlieren."

Auch Joshua Kimmich betonte, dass "ein King" dem FC Bayern gegen Arsenal "gut getan" hätte: "Das tut sehr, sehr weh."

Noch-Cheftrainer Thomas Tuchel bezeichnete die Verletzung von Kingsley Coman als einen "dicken Wermutstropfen". Der Außenstürmer hatte schon zu Saisonbeginn über muskuläre Probleme geklagt, verpasste dadurch drei Partien in der Hinrunde. In der zweiten Saisonhälfte hatte sich Coman zudem einen Innenbandriss im Knie zugezogen, der ihn knapp zwei Monate kostete.

"Es macht mich sehr traurig, weil ich weiß, wie hart er gearbeitet hat und wie wichtig er für uns ist", so Tuchel.