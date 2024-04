Alonso-Wechsel zu Real Madrid ist "vorherbestimmt"

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov

Xabi Alonso wird zum Leverkusener Meister-Macher

Obwohl er beim FC Bayern und dem FC Liverpool auf dem Zettel stand, wird Xabi Alonso seine noch junge Trainerkarriere 2024/25 bei Bayer Leverkusen fortsetzen. Wohin der Weg des Spaniers danach führt, ist noch ungewiss. Bundesliga-Legende Zé Roberto ist allerdings davon überzeugt, dass sein nächster Halt eigentlich nur Real Madrid sein kann.

Alonsos Wechsel zu den Königlichen sei "vorherbestimmt", sagte Zé Roberto im Interview mit der spanischen Sportzeitung "AS". In den Augen des Deutsch-Brasilianers hat die Herangehensweise des Spaniers dafür gesorgt, dass die Königlichen nicht an ihm vorbeikommen werden.

"Wie er über den Fußball denkt und wie seine Mannschaft Fußball spielt, macht ihn zu einem Trainer, den jeder Präsident für seinen Verein haben will. Xabi ist jung, zugänglich und hat eine moderne Philosophie. Er ist ein Trainer der Zukunft", schwärmte der frühere Bayer- und Bayern-Profi vom Leverkusener Meister-Macher.

Xabi Alonso wird "bald den nächsten Schritt gehen"

Dass Alonso sich vor wenigen Wochen zu Bayer Leverkusen bekannt hat, kam auch für Zé Roberto überraschend. "Die Wahrheit ist: Ja. Vor allem, wenn man sieht, wie viele großartige Klubs hinter ihm her waren."

Wieso es trotzdem zu dieser Entscheidung kam, kann nur spekuliert werden. Das tut auch Zé Roberto, der meint: "Ich denke, das alles, was jetzt gerade passiert, auch für Xabi selbst überraschend kommt. Er schreibt Geschichte und weiß, dass die Spieler und Verantwortlichen hinter ihm stehen. Das ist ein Schlüssel für seinen Verbleib in Leverkusen."

Doch trotz der guten Perspektive am Rhein "bin ich davon überzeugt, dass er schon bald den nächsten Schritt in seiner Karriere auf der Bank machen möchte", deutete Zé Roberto einen in seinen Augen unumgänglichen Bayer-Abschied des Trainers an. Wann dieser über die Bühne gehen wird, vermochte aber auch die lebende Bundesliga-Legende nicht vorherzusagen.