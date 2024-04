Leroy Sané schürt Hoffnung auf Arsenal-Einsatz

IMAGO/Mara Wolf

Kann Sané am Mittwoch für den FC Bayern auflaufen?

Vor dem wegweisenden Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Arsenal am Mittwoch geht der FC Bayern personell am sprichwörtlichen Stock. Immerhin eine kleine Resthoffnung gibt es noch auf einen Einsatz von Leroy Sané. Der 28-Jährige selbst glaubt, dass es für ihn reicht.

Kein Coman, kein Gnabry, kein Sané? Dem FC Bayern droht im Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Arsenal der Flügel-GAU. Keiner der offensiven Stamm-Außen ist fit, lediglich bei Leroy Sané gibt es noch eine kleine Resthoffnung auf einen Einsatz. Oder vielleicht auch mehr?

Sané selbst zeigte sich am Samstag nach dem 2:0-Sieg der Münchner gegen den 1. FC Köln zuversichtlich, gegen die Gunners dabei sein zu können. "Ich hoffe. Es sollte klappen", sagte der Nationalspieler beim Verlassen der Allianz Arena zu einem "Bild"-Reporter.

FC Bayern vor "Alles-oder-Nichts"-Spiel

Ob er bzw. wie nah er dann an den 100 Prozent sein wird, kann allerdings nur vermutet werden. Fakt ist, dass der FC Bayern einen Sané-Einsatz am Samstag gegen den 1. FC Köln kategorisch ausschloss. Der 28-Jährige saß beim Spiel nicht auf der Bank, sondern nahm direkt auf der Tribüne Platz. Der Einsatz in jener Partie war allerdings auch gering.

Gegen den FC Arsenal sieht das ganz anders aus. Mit dem Spiel steht und fällt die Saison des Rekordmeisters. Schafft die Tuchel-Elf den Einzug in das Halbfinale, werden einige Kritiker mildere Töne anstimmen. Scheiden die Münchner aus, drohen die nächsten unruhigen Tage. Die Champions League ist der letzte noch erreichbare Titel-Strohhalm für die so erfolgsverwöhnten Bayern in dieser Spielzeit.

Beginnt der FC Bayern mit Müller und Tel?

Was wäre, wenn Sané doch nicht rechtzeitig fit wird? Dann hätte Thomas Tuchel mit Thomas Müller und Mathys Tel immerhin noch zwei weitere Optionen in der Hinterhand. Die Idealbesetzung für den Flügel ist aber keiner der beiden. Allerdings müssten am Ende dann wohl beide ran, zumal Serge Gnabry und Kingsley Coman definitiv fehlen werden.

Als mögliche dritte Option stünde Tuchel auch noch Winter-Neuzugang Bryan Zaragoza zur Verfügung. Dass der Spanier ausgerechnet im wichtigsten Spiel der Saison erstmals in der Startelf steht, gilt allerdings als ausgeschlossen.