Effenberg kontert Hamanns Bayern-These: "Völliger Quatsch"

IMAGO/Revierfoto

Hamanns These zum FC Bayern findet wenig Anklang

"Sky"-Experte Dietmar Hamann glaubt, dass die vielen Verletzungen beim FC Bayern in dieser Saison auf falsches bzw. zu wenig Training zurückzuführen sind. "Sport1"-Experte Stefan Effenberg sagt dazu: völliger Quatsch!

Dietmar Hamann sorgte am Samstag beim FC Bayern mal wieder für Kopfschütteln. Grund waren seine Aussagen zu den zahlreichen Verletzungen in dieser Saison. Seiner Meinung nach könne nur falsches bzw. zu wenig Training dahinterstecken. Eine These, die Thomas Tuchel erst gar nicht kommentieren wollte.

Stefan Effenberg nahm dem Bayern-Trainer dies am Sonntag im "Sport1-Doppelpass" ab. Auch dort war Hamanns Theorie ein Thema. Eins, das beim "Tiger" vor allem eins hervorrief: vollständige Ablehnung.

Trainiert der FC Bayern falsch? Effenberg spricht Klartext

"Es gibt halt verletzungsanfällige Spieler, die in ihrer Karriere unfassbar viel mit Muskelverletzungen zu tun haben. Das hat nichts mit dem Training zu tun", widersprach Effenberg den Aussagen Hamanns.

In Effenbergs Augen ist die heutige Trainingssteuerung bei den Vereinen so ausgereift, dass falsches, zu viel oder zu wenig Training gar nicht mehr zu einer derart hohen Zahl an Verletzungen führen kann. Zudem sei der FC Bayern auch kein Einzelfall. Im letzten Jahr etwa habe auch der BVB "große Verletzungssorgen" gehabt, so der Ex-Nationalspieler.

Was ist also die logischste Erklärung? Effenberg: "Das sind einfach unglückliche Umstände. Und bei Coman und Gnabry ist es auch nicht das erste Mal. Es gibt halt solche Spieler, die zwei, drei Spiele durchspielen und die man dann rausnehmen muss."

Hamann-These zum FC Bayern "völliger Quatsch"

Die Verletzungsprobleme des FC Bayern an falschem Training festzumachen und zu sagen, sie trainieren zu wenig, sei "vollkommener Quatsch", reagierte Effenberg mit deutlichen Worten auf Hamanns These.

Seine Argumentation: "Wenn du in diesem Rhythmus der Champions League bist, wo du permanent englische Wochen hast, dann kannst du logischerweise nicht so viel trainieren."