Rolfes sendet Kampfansage an den FC Bayern

IMAGO/UWE KRAFT

Simon Rolfes reicht die Meisterschaft noch nicht

Bayer Leverkusens Erfolgsmanager Simon Rolfes hat nach der ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte eine Kampfansage an den FC Bayern gesendet.

Vor einem Gegenangriff des deutschen Rekordmeisters in der kommenden Saison hat der frühere Nationalspieler keine Angst, erklärte er am Montag im "ARD"-Morgenmagazin. "Nein, ich fürchte das nicht, wir spielen ja nur zweimal gegen sie und nicht jeden Spieltag. Wichtig ist deswegen, was wir machen."

Die Werkself hatte den Titel mit einem fulminanten 5:0-Erfolg gegen Werder Bremen am Sonntag endgültig eingetütet. 16 Punkte beträgt der Vorsprung auf den FC Bayern fünf Spieltage vor Saisonende.

Ein wichtiger Faktor, warum Bayer Leverkusens Erfolg keine Eintagsfliege bleiben soll, ist Trainer Xabi Alonso, der auch beim FC Bayern im Gespräch war, sich aber schon zur Werkself bekannt hatte, bevor der Titel-Coup perfekt war.

"Wir haben auf jeden Fall eine Mannschaft, die auch in der nächsten Saison in der Spitzengruppe der Bundesliga konkurrenzfähig ist. Das ist ein wichtiger Grund, warum Xabi trotz großem Interesse hier bleibt. Er hat das Gefühl, am richtigen Ort zu sein", erklärte Rolfes.

Bayer Leverkusen: Chance aufs "kleine" Triple

Der 42-Jährige berichtete, nach dem Bremen-Spiel "nicht allzu lange" geschlafen zu haben. Wie lange die Party insgesamt ging, könne er nicht sagen, so Rolfes, "weil die Spieler noch weitergezogen sind".

Ausufernd soll die Meistersause in Leverkusen ohnehin (noch) nicht werden, denn auch im DFB-Pokal sowie in der Europa League gibt es noch Titelchancen, das "kleine" Triple winkt. "Wir haben noch Ziele vor uns, die große Feier wird es nach dem Pokal geben. Gestern war es eher spontan, aber das sind ja oft die schönsten Feiern", sagte Rolfes.

Am Donnerstag bei West Ham United soll zunächst der Einzug ins EL-Halbfinale gelingen. "Das ist was ganz Besonderes, da werden wir alles für tun", kündigte Rolfes an. Die Chancen stehen gut: Bayer Leverkusen gewann das Hinspiel gegen die Londoner mit 2:0.