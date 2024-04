BVB-Teamkollege Kobel kritisiert Adeyemi

IMAGO/Moritz Mueller

Karim Adeyemi (r.) erwies dem BVB in Gladbach einen Bärendienst

Mit seiner Gelb-Roten Karte im Bundesligaspiel bei Borussia Mönchengladbach (2:1) erwies Karim Adeyemi seinen Teamkollegen bei Borussia Dortmund nur wenige Tage vor dem Champions-League-Showdown gegen Atlético Madrid einen Bärendienst. Neben BVB-Coach Edin Terzic und Sportdirektor Sebastian Kehl übte auch Torhüter Gregor Kobel deutliche Kritik am viermaligen Nationalspieler.

"Karim hat viel Intensität in den Zweikämpfen. Oft ist es cool. Aber in der einen oder anderen Szene muss er das mit mehr Köpfchen lösen", sagte der Schweizer über die beiden dumme Aktionen des Teamkollegen, die zu seinem Platzverweis in Gladbach führten.

Adeyemi hatte sich ohne große Not in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zunächst eine Verwarnung für ein Festhalten gegen Gegenspieler Franck Honorat eingehandelt. Eine ähnliche Szene im Zweikampf mit Stefan Lainer nur zehn Minuten nach Wiederanpfiff führte dann zur Hinausstellung des 22-Jährigen.

Der BVB musste die verbleibenden 35 Spielminuten im Borussen-Duell zu zehnt überstehen und deutlich mehr Kraft aufwenden, als es bei Elf gegen Elf der Fall gewesen wäre - keine gute Vorbereitung für das Rückspiel im Viertelfinale der Königsklasse gegen Atlético am Dienstag (21:00 Uhr).

BVB: "Ernstes Vier-Augen-Gespräch" zwischen Edin Terzic und Karim Adeyemi

"Karim hat sich vorhin bei der Mannschaft entschuldigt. Er weiß, dass das nicht die beste Aktion des Tages war", erklärte Trainer Edin Terzic. "Bild" berichtete von einem "ernsten Vier-Augen-Gespräch" mit Adeyemi nach dem Spiel im Kabinengang, das immerhin fünf Minuten dauerte.

Sportdirektor Sebastian Kehl erklärte gegenüber Journalisten: "Man kann mit einer Gelben Karte in die zweite Halbzeit gehen, aber ihm darf das dann so nicht passieren. Am Ende ist es für eine Mannschaft schwierig, wenn man in solch eng getakteten Tagen 30 Minuten zu zehnt spielt. Das sollte ihm nicht mehr passieren."

Adeyemi kämpft angesichts einer durchwachsenen Saison ohnehin schon gegen Vorwürfe mangelnder Professionalität. 2023/2024 gelangen ihm erst fünf Treffer und zwei Vorlagen in 27 Pflichtspielen für den BVB.