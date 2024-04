Hamann fürchtet "Verkaufs-Probleme" für den FC Bayern

IMAGO/Revierfoto

Der FC Bayern ist in Schwierigkeiten, glaubt Dietmar Hamann

Dem FC Bayern steht im Sommer womöglich ein massiver Umbruch ins Haus. Einige Spieler sollen kommen, andere abgegeben werden. Die Rechnung könnte laut Dietmar Hamann aber nicht ganz aufgehen.

Die Bundesliga-Saison 2023/24 ist für den FC Bayern mehr als eine kleine Watschn. Die Machtdemonstration der Leverkusener und die eigenen Schwächen werden vielmehr als krachender Aufwärtshaken wahrgenommen, der viele Konsequenzen nach sich ziehen wird. Davon geht auch Dietmar Hamann aus.

"Ich wüsste nicht, was passieren sollte, damit die Bayern als Favorit in die nächste Saison gehen", deutete Hamann bei "Sky" schwerwiegende Probleme beim Rekordmeister an, die sich in einem einzigen Sommer nicht aufarbeiten lassen.

Bayern-Aufholjagd wird "nicht so einfach"

In der Endabrechnung könnten für die Münchner über 20 Punkte Rückstand auf Bayer Leverkusen stehen. "Und die dann in einer Saison aufzuholen, ist nicht so einfach", rechnete der frühere Nationalspieler vor.

Größter Trumpf des FC Bayern bei seiner "Aufholjagd" ist das legendäre Festgeldkonto. Noch immer hat der Rekordmeister mehr finanzielle Mittel als die Konkurrenz zur Verfügung. Entsprechend hochklassig könnte man sich auf dem Transfermarkt verstärken.

Gleichzeitig winken hohe Einnahmen durch Verkäufe. Doch hier ist die Sache laut Hamann nicht so klar, wie sie auf den ersten Blick aussieht.

Hamann: FC Bayern muss "einen Haufen Geld" investieren

Um den Rückstand auf Leverkusen aufzuholen, müsse "ein Haufen Geld" investiert werden. "Und die Spieler, die sie loswerden wollen: Ich weiß nicht, ob es da einen so großen Markt gibt und sie das Geld bekommen, das sie wollen", sieht Hamann ein mögliches "Verkaufs-Problem" auf den FC Bayern zukommen.

Unter Berücksichtigung dieser Aspekte steht für Hamann eines fest: "Wenn die Leverkusener zusammenbleiben, sind sie für mich nächstes Jahr Favorit auf die Meisterschaft. Ich wüsste gar nicht, was bei den Bayern passieren müsste, damit sich das ändert."