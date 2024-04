Basler: Ich weiß, dass Bayern dieses Duo will

IMAGO/LENTHE-MEDIEN

Mario Basler hat über die Lage des FC Bayern gesprochen

Ex-Bundesliga-Profi Mario Basler hat über mögliche Neuverpflichtungen des FC Bayern München gesprochen, die in der kommenden Saison helfen sollen, den Titel wieder zurück nach München zu holen. Dabei hat der TV-Experte verraten, an welchem Duo der Rekordmeister nach seinen Informationen dran ist.

Wer soll in der kommenden Saison auf den in dieser Spielzeit schwächelnden (defensiven) Außenbahnen beim FC Bayern für Belebung sorgen?

Auf diese Frage hat TV-Experte und Ex-Münchner Mario Basler bereits eine Antwort parat. "Ich weiß, dass Bayern an [Jeremie] Frimpong dran ist. Ich weiß, dass Bayern auch an Dortmunds [Ian] Maatsen dran ist, weil Dortmund sich den für 40 Millionen Euro nicht leisten kann", verriet Basler in seinem Podcast "Basler ballert".

"Je nachdem wie das Theater um [Alphonso] Davies ausgeht, haben sie wohl Interesse an Maatsen für die linke Seite, was für Bayern ein toller Einkauf wäre. Genauso auf der rechten Seite mit Frimpong", so der frühere Mittelfeldspieler weiter.

Schienenspieler Frimpong gehört in der aktuellen Spielzeit zu den herausragenden Spielern beim frisch gekrönten Meister aus Leverkusen. Acht Tore und acht Vorlagen hat der nominell als rechter Mittelfeldspieler eingesetzte Niederländer, die je nach Spielsituation in die Abwehr oder in den Angriff rückt, bereits in der Liga auf dem Konto.

Auf dem Papier etwas weniger erfolgreich ist Maatsen, den der BVB im Winter auf Leihbasis vom FC Chelsea holte. Ein Tor und zwei Assists hat der Landsmann von Frimpong gesammelt, die Dortmunder Verantwortlichen aber mit seiner Dynamik und Spielintelligenz als Linksverteidiger beeindruckt.

Basler: FC Bayern wird "zurückschlagen"

Allererdings muss Maatsen im Sommer zurück zu Stammklub FC Chelsea. Eine feste Verpflichtung via Klausel würde laut Medienberichten 40,6 Millionen Euro kosten, mit großer Wahrscheinlichkeit zu viel für den BVB.

Die Bayern hingegen werden "wildern", war sich Basler sicher. Der entthronte Meister werde "im Sommer zurückschlagen. Sie werden auf dem Transfermarkt tätig werden. Frimpong und Maatsen wären schon zwei Spieler, die man sich bei Bayern vorstellen kann", so der 55-Jährige.

Wie Maatsen soll auch Frimpong eine Ausstiegsklausel besitzen, ebenfalls im Bereich von 40 Millionen Euro. Diese müsste der 23-Jährige allerdings laut einem Bericht von "CaughtOffside" noch vor der kommenden Heim-EM aktivieren.