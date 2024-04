Kann Sané gegen Arsenal spielen, Herr Tuchel?

IMAGO/Markus Fischer

Bevor der FC Bayern am Mittwochabend (21:00 Uhr) im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League in München gegen den FC Arsenal ran muss, stellen sich Trainer Thomas Tuchel und Angreifer Harry Kane heute auf der Pressekonferenz den Fragen der Journalisten. sport.de berichtet an dieser Stelle ab 13 Uhr im Live-Ticker.

Welche Elf schickt Thomas Tuchel beim FC Bayern gegen den FC Arsenal ins Rennen, kann Leroy Sané gegen die Londoner mitwirken? Welche Chance sieht Harry Kane nach dem 2:2 im Hinspiel für das Weiterkommen?

+++ So gut stehen die Chancen des FC Bayern +++

In der letzten Woche erkämpfte der FC Bayern ein 2:2 beim FC Arsenal. Ein Achtungserfolg für die Münchner, die nach zwei Bundesliga-Niederlagen in Folge als Underdog ins Viertelfinal-Hinspiel der Champions League in London gegangen waren. Im Rückspiel will das Team von Trainer Thomas Tuchel nun den Einzug ins Halbfinale perfekt machen. Dafür braucht es allerdings einen Sieg gegen den Tabellenzweiten der Premier League.

Die Chancen aufs Weiterkommen stehen aber zumindest statistisch sehr gut. In 22 der bislang 25 Fälle kamen die Münchner im Europacup nach einem Unentschieden im Hinspiel auf fremdem Platz weiter.

Zudem erwies sich die heimische Allianz Arena gerade im Europapokal schon oft als Festung. Die Bayern verloren keines der jüngsten 14 Heimspiele in der Champions League (11 Siege) und erzielten nur in einem der vergangenen 28 Heimspiele in der Königsklasse kein Tor.

Auch gegen den FC Arsenal passt die Heimbilanz, die Münchner verloren nur eines von sechs Spielen. Das 0:2 im März 2013 im Achtelfinal-Rückspiel blieb auf dem Weg zum Triple aber folgenlos.

Reicht Tuchel der Blick auf die Statistik? Wie stellt er seine Mannschaft auf die Londoner ein?

+++ Personal-Fragen beim FC Bayern +++

Vor dem Rückspiel gegen Arsenal ergeben sich zahlreiche Personal-Fragen, unter anderem: Wer ersetzt den gesperrten Alphonso Davies auf der linken Abwehrseite?

Die besten Chancen dürften nach aktuellem Stand Raphael Guerreiro und Noussair Mazraoui haben. Auf wen setzt Tuchel, um den wirbeligen Flügelflitzer Bukayo Saka zu stoppen?

Außerdem ein großes Thema beim Rekordmeister: Kann Leroy Sané gegen Arsenal mitwirken? Der angeschlagene Offensivstar verzichtete am Wochenende auf das Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln (2:0), kehrte nach Schambein-Problemen aber zu Beginn der Woche ins Training zurück. Wird Sané gegen die Engländer ein Faktor?

+++ Wo läuft FC Bayern gegen FC Arsenal im TV und Stream? +++

Hier gibt es alle Infos:

+++ Champions League als letzte Titelchance für den FC Bayern +++

Aus dem DFB-Pokal ist der FC Bayern schon lange ausgeschieden, in der 2. Runde war gegen Underdog 1. FC Saarbrücken Schluss. Seit dem zurückliegenden Wochenende ist auch die Deutsche Meisterschaft nicht mehr zu schaffen, die sich in diesem Jahr Bayer Leverkusen sicherte. Die Champions League ist also die letzte Titel-Chance, die Thomas Tuchel und seinem FC Bayern noch bleibt.

Wie geht der Coach das anstehende Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Arsenal im eigenen Stadion nach dem 2:2 im Hinspiel an?