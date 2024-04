Zukunft ungewiss: Wie geht es mit diesem VfB-Star weiter?

IMAGO/Blatterspiel

Jamie Leweling (3.v.l.) blüht derzeit beim VfB Stuttgart richtig auf

Spätestens seit der Rückrunde ist Jamie Leweling beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart regelrecht explodiert. Galt der Leihspieler von Union Berlin zunächst noch als Einwechselspieler, hat er sich in diesem Kalenderjahr unter Cheftrainer Sebastian Hoeneß vollends in die Stammformation gespielt und überzeugte zuletzt auch als Torschütze. Die Begehrlichkeiten am Franken nehmen logischerweise zu.

Jamie Leweling steht quasi sinnbildlich für den gesamten VfB Stuttgart in dieser Bundesliga-Saison. Der 23-Jährige spielt die beste Spielzeit seiner bisherigen Karriere, hat sich im Trikot der Schwaben zu einem Top-Außenstürmer im deutschen Fußball-Oberhaus entwickelt.

In allen 29 Saisonspielen der Bundesliga stand Leweling auf dem Feld, 17 Mal davon als Einwechselspieler. Neben Chris Führich ist er damit der einzige VfB-Star, der keine einzige Partie in dieser Saison verpasste.

Trotz seiner starken Werte und seiner vier Rückrundentore ist die sportliche Zukunft Lewelings über den Sommer hinaus noch ungeklärt. Laut "Sky"-Informationen gilt es derzeit lediglich als ausgeschlossen, dass der gebürtige Nürnberger noch einmal zu Union Berlin zurückkehren wird, wo er noch einen laufenden Vertrag bis 2026 besitzt.

Leweling fühlt sich unter Hoeneß sehr wohl beim VfB Stuttgart

Aufgrund einer Ausstiegsklausel in seinem Union-Vertrag, die nach "Sky"-Informationen bei fünf bis sechs Millionen Euro liegen soll, wird ein fester Wechsel zu einem Top-Klub immer wahrscheinlicher.

Erste Priorität könnte für Leweling dabei weiterhin der VfB Stuttgart haben. In der jüngeren Vergangenheit gab der Flügelspieler selbst mehrfach zu verstehen, dass er sich im Ländle im Allgemeinen und unter Cheftrainer Sebastian Hoeneß im Speziellen sehr wohlfühle.

Trotzdem soll es in der Bundesliga sowie in der englischen Premier League auch weitere Interessenten an Leweling geben.

Eine Entscheidung in dieser Angelegenheit wird für die kommenden Wochen erwartet - Tendenz: Leweling wird fest vom VfB Stuttgart verpflichtet.