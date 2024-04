Bayer-Ausverkauf? Insider sieht einen "Top-Spieler" gehen

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Xabi Alonso bleibt in Leverkusen - und mit ihm wohl auch viele Stars

Die Meisterschaft ist eingetütet, die Chancen auf das Triple so gut wie nie und die Zukunft von der wichtigsten Personalie im Klub geklärt: Bei Bayer Leverkusen herrscht in diesen Tagen eitel Sonnenschein. Kleine Sorgen bereitet höchstens die Kader-Planung, denn zahlreiche Spieler haben sich in den letzten Monaten für andere Klubs interessant gemacht. Transfer-Insider Fabrizio Romano glaubt allerdings nicht, dass der Worst Case eintreten wird.

Nach dem Treuebekenntnis von Trainer Xabi Alonso ist mit Blick auf die kommende Saison bei Bayer Leverkusen eigentlich nur noch eine Frage offen: Welcher bzw. wie viele Leistungsträger werden den Verein im Sommer verlassen?

Dass Anfragen kommen werden, steht außer Frage. Dass die Bayer-Bosse fast alle davon ablehnen werden, ist ebenso sicher. Bei einem Angebot der Marke unmoralisch, dürften aber auch sie ins Grübeln kommen. So läuft nunmal das Geschäft.

Bayer Leverkusen könnte "top Spieler" verkaufen

Transfer-Insider Fabrizio Romano glaubt ebenfalls, dass die aktuelle Bayer-Mannschaft über den Sommer nicht zusammenbleiben wird. Einen großen Ausverkauf wird es seiner Einschätzung nach aber nicht geben.

"Wenig überraschend gibt es viele Gerüchte über Anfragen an die besten Leverkusener Spieler", schrieb Romano in seinem "Daily Briefing". Und seiner Einschätzung nach, so der für gewöhnlich gut informierte Journalist, "könnte Leverkusen auch einen Spieler verkaufen. Das kann passieren. Aber ich sehe nicht, dass sie mehr als einen Spieler verkaufen", gab Romano den Bayer-Fans leichte Entwarnung.

Letztlich habe sich Xabi Alonso auch deshalb für einen Verbleib entschieden, weil ihm die Vereins-Verantwortlichen zugesichert haben, einen Großteil der Mannschaft zu behalten, so Romano weiter, der schrieb: "Meine Erwartung für den Sommer ist also, dass höchstens ein Top-Spieler gehen wird."

Bei diesem Spieler, so erklärte der Journalist abschließend, werde es sich allerdings auf keinen Fall um Florian Wirtz handeln.