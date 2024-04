Ulreich glaubt fest an Halbfinal-Einzug des FC Bayern

IMAGO/Mladen Lackovic

Sven Ulreich will mit dem FC Bayern in das Champions-League-Halbfinale

Der FC Bayern will in der Champions League seine letzte Titel-Chance wahren. Ersatzkeeper Sven Ulreich glaubt fest an den Halbfinal-Einzug.

Der FC Bayern trifft im Viertelfinal-Rückspiel am Mittwochabend (21 Uhr) in der eigenen Arena auf den FC Arsenal. Der Bundesligist konnte sich durch das 2:2 in London eine gute Ausgangslage erarbeiten.

"Ich weiß nicht, ob wir Favorit sind", blickte Sven Ulreich bei "ran" auf das mit Spannung erwartete zweite Duell zwischen dem FC Bayern und FC Arsenal: "Ich glaube, wenn ein Meisterkandidat der Premier League nach München kommt, ist schon Arsenal noch einen Tick vorne." Die Gunners rangieren in der Premier League derzeit zwei Zähler hinter Spitzenreiter Manchester City.

"Wir müssen mit der Leidenschaft, die wir am letzten Dienstag auf den Platz gelegt haben und mit dieser Energie das Spiel bestreiten", forderte Ulreich und ergänzte: "Und dann mit unseren Fans im Rücken in unserem Stadion wird es auf jeden Fall ein gutes Spiel und wir werden am Ende mit Sicherheit auch eine Runde weiterkommen."

Es könne "natürlich sein, dass sie auch erstmal tiefer stehen, da müssen wir auch unsere Lösungen finden und da sind wir auch gut drin", blickte der Torwart auf Arsenal. "Und gerade in solchen Spielen kommt nochmal die gewisse Extraportion Motivation dazu", so Ulreich.

FC Bayern wohl mit Manuel Neuer gegen Arsenal

Der 35-Jährige stand beim vergangenen 2:0-Sieg in der Bundesliga gegen den 1. FC Köln zwischen den Pfosten. Platzhirsch Manuel Neuer wird beim zweiten Aufeinandertreffen mit Arsenal wohl wieder in das Tor des FC Bayern zurückkehren.

Der Mannschaftskapitän konnte ebenso wie Leroy Sané am Montag wieder mit der Mannschaft trainieren. Neuer machten zuletzt Adduktorenprobleme zu schaffen.

Für den FC Bayern geht es in der Champions League um die letzte Titel-Chance in der laufenden Saison.