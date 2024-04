Scholl macht sich für Matthäus als Bayern-Trainer stark

IMAGO/Jan Huebner

Lothar Matthäus als Trainer des FC Bayern? Mehmet Scholl lässt aufhorchen

Zahlreiche Trainer-Kandidaten werden mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Ex-Profi Mehmet Scholl macht sich öffentlich für Lothar Matthäus stark.

"Ich habe wahnsinnig viel von ihm gelernt. Er war mit Abstand mein bester Mitspieler. Er kann nicht verlieren. Er kennt diesen Verein wie seine Westentasche", zählte Scholl bei "Bild" seine Argumente pro Matthäus auf.

Der Rekord-Nationalspieler habe zudem "eine tolle Entwicklung genommen". "Ich höre ihm wahnsinnig gerne zu als Experte. Was er sagt, ist richtig. Die Spieler werden so einem Mann folgen - immer", zeigte sich der 53-Jährige überzeugt. "Ich fände Lothar eine tolle Lösung für alle Beteiligten", so Scholl.

Gleichzeitig erinnerte die Bayern-Legende daran, dass Matthäus, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge in der Vergangenheit ihre Differenzen hatten. "Das ist aber behoben", merkte Scholl gleichzeitig an.

Matthäus habe "seinen eigenen Kopf, das Wissen, eine Haltung und er lässt sich nicht reinquatschen", beschrieb der Europameister von 1996 seinen ehemaligen Teamkollegen. "Er ist eigentlich nicht wirklich steuerbar, was ich aber ganz gut finde", fügte Scholl an. "Er würde es gut machen, wenn man ihm vertraut", prognostizierte der TV-Experte.

Lothar Matthäus schließt Engagement beim FC Bayern aus

Matthäus, der in der Vergangenheit unter anderem die Nationalmannschaften von Ungarn und Bulgarien trainierte, hatte ein Engagement beim FC Bayern noch im März gegenüber "Sky" ausgeschlossen.

Der FC Bayern befindet sich nach wie vor auf der Suche nach einem Nachfolger für Thomas Tuchel. Wie "Sky" berichtet, ist Julian Nagelsmann intern der Favorit. Der Bundestrainer hatte den deutschen Rekordmeister bereits zwischen Juli 2021 und März 2023 betreut. Eine Entscheidung soll aber noch nicht gefallen sein.

Auch andere Namen wie Roberto De Zerbi (Brighton & Hove Albion), Ralf Rangnick (Nationaltrainer Österreichs) oder Zinédine Zidane (vereinslos) kursieren seit Wochen rund um die Säbener Straße.