Bayern-Star heiß auf neue Rolle: "Bringt frischen Wind"

IMAGO/Ulmer

Thomas Müller (r.) stand zuletzt gegen den 1. FC Köln auf dem Rasen

Nach elf Meisterschaften in Folge wurde der FC Bayern am letzten Wochenende von Bayer Leverkusen entthront. Die Werkself bejubelte nach einem 5:0-Kantersieg gegen Werder Bremen den ersten Bundesliga-Titel ihrer Vereinsgeschichte und ist fortan die neue Nummer eins des deutschen Fußballs. Diese bittere Erkenntnis aus Sicht des FC Bayern birgt nach Ansicht von Klub-Urgestein Thomas Müller aber auch etwas Positives.

Darauf zumindest verwies der 34-Jährige jetzt in einem Beitrag bei "LinkedIn", in dem Müller über die deutsche Meisterschaft von Bayer Leverkusen schrieb: "Das bedeutet für die nächste Saison, dass wir dann die Jäger sind. Das wird neu, das wird anders, das bringt frischen Wind."

Müller, der selbst bereits zwölf Mal Deutscher Meister geworden war, richtete zudem seinen ehrlichen Respekt an die Rheinländer, die sich am Sonntag bereits fünf Spieltage vor Schluss den Titel gesichert hatten: "Bis jetzt ist das Team von meinem ehemaligen Mitspieler Xabi Alonso in dieser Saison ungeschlagen. Hut ab vor dieser Leistung und meine Glückwünsche zum Titel ans komplette Team und den Verein", so Müller über die Werkself, deren Leistungen er als "sensationell gut" bezeichnete.

Ehe in der bevorstehenden Saison ein neuer Anlauf auf die Bundesliga-Spitze unternommen werden soll, verfolgt der FC Bayern gegenwärtig noch in der Champions League große Ziele.

Müller vor Jubiläum in der Champions League

Um den Traum vom dritten Gewinn des Henkelpotts seiner Karriere nach 2013 und 2020 am Leben zu erhalten, muss Thomas Müller mit seinem FC Bayern erst einmal den FC Arsenal im Viertelfinal-Rückspiel am kommenden Mittwochabend (ab 21:00 Uhr bezwingen).

"Es geht um die Krone des europäischen Klubfußballs. Am Mittwoch, beim Champions League-Rückspiel gegen den FC Arsenal, wird es in München knistern. Nach dem 2:2 im Hinspiel können wir mit einem Sieg ins Halbfinale einziehen. Diese Abende, dieser Druck, diese besondere Stimmung in der Allianz Arena - ich freu mich drauf", schrieb Müller, der gegen die Gunners vor seinem 150. Champions-League-Einsatz steht.

Nur noch fünf Spieler haben in der Geschichte der Champions League mehr Spiele bestritten, nämlich Cristiano Ronaldo (183), Iker Casillas (177), Lionel Messi (163), Karim Benzema (152) und Xavi (151).