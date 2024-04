Matthäus wittert fehlende "Motivationsprozente" bei Bayern

IMAGO/Blatterspiel

Lothar Matthäus sprach über den FC Bayern und den BVB

Vor den Rückspielen im Viertelfinale der Champions League äußerte sich Lothar Matthäus zu den Chancen des FC Bayern und des BVB.

"Der FC Bayern geht als Favorit ins Rückspiel gegen Arsenal", stellte Matthäus bei "Sky" klar und ergänzte: "Bayern muss das Ziel haben, die Champions League zu gewinnen."

Beim FC Arsenal hatte es ein 2:2-Unentschieden gegeben. Am Mittwoch (21 Uhr) steht das Rückspiel in München an.

Am FC Bayern ließ Matthäus darüber hinaus kein gutes Haar. "Bei den Bayern funktioniert es nicht so gut wie in Leverkusen, wenn auf mehreren Positionen durchgewechselt wird", merkte der Rekordnationalspieler an.

Der 63-Jährige weiter: "Einige der Bayern-Profis, die gegen Köln gespielt haben, wussten am Samstag schon, dass sie am Mittwoch gegen Arsenal wieder auf der Bank sitzen werden. Da fehlen gewisse Motivationsprozente."

Bei Bayer Leverkusen sei das während der gesamten Saison anders gewesen. "Und deshalb ist dort eine andere Energie in der Mannschaft, auch wenn mal sieben Spieler auf einmal ausgetauscht werden", so Matthäus.

BVB als "leichter Außenseiter"

Den BVB sieht Matthäus im Viertelfinal-Rückspiel gegen Atlético Madrid als "leichten Außenseiter". Dennoch sei für die Schwarz-Gelben in K.o.-Spielen "alles möglich".

Dass sich die Dortmunder nach einem 0:2-Rückstand bei Atlético zurückgekämpft haben und mit einem 1:2 die Chancen auf das Halbfinale aufrecht erhielten, habe gezeigt, "dass in der Mannschaft etwas gewachsen ist".

"Man weiß ja, was im Dortmunder Stadion mit diesen Fans im Rücken alles möglich ist", merkte Matthäus aus.

Bayer Leverkusen traut Matthäus in der Europa League den großen Coup zu. Der deutsche Meister sei zwar nicht der große Topfavorit, aber einer der Favoriten auf den Titel. "Bayer muss das Ziel haben, die Europa League zu gewinnen", stellte er klar.