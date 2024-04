Neue Zweifel an Nagelsmanns Eignung für den Bayern-Job

IMAGO/Ulrich Wagner

Kehrt Julian Nagelsmann zum FC Bayern zurück?

Beim FC Bayern läuft die Suche nach einem Nachfolger für den im Sommer scheidenden Thomas Tuchel auf Hochtouren. Trainer-Legende Ewald Lienen hat für den deutschen Rekordmeister einige Tipps parat.

"Bei Bayern München stehe ich als Trainer immer unter Druck. Deshalb empfehle ich einen Kandidaten, der diesen Druck schon jahrelang gehabt hat", betonte der 70-Jährige in der "ran Bundesliga Webshow".

Tuchel wird den Verein spätestens zum 30. Juni verlassen, beide Seiten haben sich auf die Auflösung des ursprünglich noch bis 2025 datierten Arbeitspapiers geeinigt.

Als Kandidat für den Trainerjob an der Säbener Straße gilt kurioserweise Julian Nagelsmann, der von Tuchel im März 2023 beerbt worden war.

Lienen dazu: "Aus meiner Sicht war es für Julian Nagelsmann vor zwei Jahren zu früh, zum FC Bayern zu wechseln. Er hat jetzt ein paar Jahre als Trainer auf dem Buckel. Und die bevorzugte Fokussierung als Trainer auf taktische Besonderheiten, da hat er schon Lehrgeld gezahlt. Bei den Bayern und auch bei der Nationalmannschaft."

Nagelsmann habe eine "Kehrtwende hingelegt", so der langjährige Bundesliga-Coach: "Ich glaube nicht, dass man Bayern München so trainieren kann, wie er das in seiner Zeit gemacht hat. Aber mit zunehmendem Alter entwickeln sich die Menschen weiter. Und das sehe ich auch bei Julian Nagelsmann."

Ewald Lienen sieht "Schaffenskrise" beim FC Bayern

Lienen ist überzeugt, dass die unbefriedigende Saison des FC Bayern auch durch schlechte Personalentscheidungen zustande gekommen ist.

"Die Zusammenstellung der Mannschaft bei Bayern München war nicht immer ganz glücklich. Sie haben zuletzt ganz wichtige Spieler verloren", gab er zu bedenken: "Eine Mannschaft braucht auf dem Platz eine Hierarchie, ich glaube, das haben sie beim FC Bayern auch unterschätzt. Deshalb möchte ich nicht nur auf den Trainer schauen."

Vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Arsenal (Mittwoch, 21:00 Uhr) resümierte Lienen: "Bayern München hat im Moment eine Schaffenskrise."