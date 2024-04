Warum der BVB und Leipzig den Bayern die Daumen drücken

IMAGO/Revierfoto

Trainer Thomas Tuchel (l.) vom FC Bayern will sich auf den Halbfinaleinzug in der Champions League konzentrieren

Wenn der FC Bayern am Mittwochabend (21 Uhr) den FC Arsenal zum Rückspiel des Viertelfinales der Champions League empfängt, dürften nicht nur die Fans des deutschen Rekordmeisters dem Personal auf dem Rasen die Daumen drücken. Vor allem beim BVB und in Reihen von RB Leipzig wird man mit Sicherheit gespannt nach München blicken.

Im Champions-League-Kracher zwischen dem FC Bayern und dem FC Arsenal geht es am Mittwochabend in München nicht nur um den Einzug in das Halbfinale der europäischen Fußball-Königsklasse. Ganz nebenbei geht es um eine gewaltige Stange Geld und wichtige Punkte im engen Fight um einen weiteren CL-Startplatz für die kommende Saison.

In der Vorwoche konnte die deutsche Bundesliga die englische Premier League im UEFA-Ranking der laufenden Saison wieder vom zweiten Platz verdrängen.

Den Grundstein für die Rückkehr auf den zweiten Rang, der ab der Saison 2024/25 einen fünften Startplatz in der reformierten Champions League garantiert, legte Bayer Leverkusen, das West Ham United in der Europa League mit 2:0 besiegte. Durch den Einzug von Borussia Dortmund ins Halbfinale der Champions League vergrößerte sich der Vorsprung am Dienstagabend.

Hinter Spitzenreiter Italien (18,428) weist Deutschland 17,214 Punkte auf, gefolgt von England (16,750). Besiegt Bayern Arsenal und folgt dem BVB in die Vorschlussrunde und setzt sich Leverkusen im Rückspiel gegen West Ham durch, hätte die Bundesliga allerbeste Aussichten.

FC Bayern hofft auf Geldsegen

Derzeit deutet alles daraufhin, dass sich der BVB und RB Leipzig (beide 56 Punkte) im Endspurt der Bundesliga um den vierten Platz duellieren. Eintracht Frankfurt auf Rang sechs ist schon um 14 Zähler distanziert, der VfB Stuttgart als Dritter sieben Punkte davongezogen. Sollte es einen fünften CL-Startplatz für das deutsche Oberhaus geben, würde Leipzig und Dortmund sicher ein Stein vom Herzen fallen.

"Ich bin sehr froh, der Bundesliga helfen zu können", sagte Bayern-Trainer Thomas Tuchel am Dienstag. Es handele sich aber nicht um einen Aspekt, der im Vordergrund stehe. "Es ist nicht Bundesliga gegen Premier League, sondern Bayern München gegen Arsenal." Es gehe nach dem engen 2:2 im Hinspiel für beide Mannschaften in erster Linie um den Halbfinaleinzug.

Neben der Qualifikation fürs Halbfinale geht es für die Münchner am Mittwoch aber auch um jede Menge Kohle. Die UEFA würde das Weiterkommen am Mittwochabend mit 12,5 Millionen Euro honorieren. Der Titelgewinn am 1. Juni im Londoner Wembleystadion würde sogar mit 20 Millionen Euro belohnt. Der unterlegene Finalist kann sich finanziell mit 15,5 Millionen Euro trösten.