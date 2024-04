Alonso-Absage an den FC Bayern früh klar

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Xabi Alonso rangiert mit Bayer Leverkusen vor dem FC Bayern

Xabi Alonso ist die womöglich heißeste Trainer-Aktie im europäischen Klub-Fußball. Der Erfolgscoach hält Bayer Leverkusen aber weiterhin die Treue. Der FC Bayern erfuhr wohl schon früh, dass die Chance auf eine Verpflichtung äußerst gering ist.

Der FC Bayern trennt sich am Saisonende von Thomas Tuchel. Im Rahmen der Trainer-Suche fiel schnell der Name Xabi Alonso. Doch laut "Sport Bild" erfuhr Münchens Sportvorstand Max Eberl schon beim ersten Abklopfen von Alonsos Berater Iñaki Ibáñez, dass die Chance auf eine Unterschrift an der Säbener Straße "gering" sei.

Tatsächlich handelte sich der FC Bayern vom Spanier letztlich einen Korb ein. An Karfreitag verkündete Alonso offiziell seinen Verbleib bei Bayer Leverkusen.

"Mein Job ist hier definitiv noch nicht beendet und wir haben noch einiges vor", begründete der 42-Jährige seinen Verbleib in Leverkusen. Die Werkself steht inzwischen als neuer Deutscher Meister fest. Im DFB-Pokal und in der Europa League bestehen weitere Titel-Chancen.

FC Bayern "klopft" Trainer ab

Der FC Bayern muss sich auf dem Trainermarkt hingegen anderweitig umschauen.

"Wir klopfen Trainer ab, das haben wir immer gesagt. Deswegen kam die Entscheidung in der Öffentlichkeit von Xabi für mich nicht mehr überraschend", sagte Eberl im "ZDF": "Dementsprechend sind wir schon seit Längerem in anderen Richtungen unterwegs."

Inzwischen soll Julian Nagelsmann die präferierte Lösung des FC Bayern sein. Der Bundestrainer besitzt beim DFB einen Vertrag bis nach der Europameisterschaft im Sommer. Der Verband würde Nagelsmann gerne halten. "Sky" zufolge ist noch keine Entscheidung zugunsten oder gegen den FC Bayern gefallen.

Andere Namen wie Roberto De Zerbi (Brighton & Hove Albion), Ralf Rangnick (Nationaltrainer Österreichs) oder Zinédine Zidane (vereinslos) kursieren ebenfalls seit Wochen rund um die Säbener Straße.