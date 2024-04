Gómez vergleicht Bayern-Star mit Messi

IMAGO/Moritz Mueller

Manuel Neuer (r.) spielt seit 2011 für den FC Bayern

Einst spielte Mario Gómez beim FC Bayern an der Seite von Manuel Neuer. Nun stellte der Ex-Torjäger den Keeper auf eine Stufe mit Lionel Messi.

"Manuel Neuer würde ich auf eine Stufe mit Lionel Messi für die Bedeutung des Spiels setzen. Ich weiß gar nicht, ob uns allen bewusst ist, dass wir mit einem Torhüter leben, der das ganze Spiel revolutioniert hat. Das werden wir alle erst in 20 Jahren begreifen", sagte Gómez im Podcast "Phrasenmäher".

Neuer sei "der Torwart, der der ganzen Welt verdeutlicht hat, dass die Pille am Fuß genauso wichtig ist wie die Hand – wie er beides beherrscht, das ist unfassbar", führte der 38-Jährige aus. Neuer wurde während seiner Laufbahn fünfmal als Welttorhüter ausgezeichnet. Der 38-Jährige wurde zudem zweimal (2011 und 2014) zu Deutschlands Fußballer des Jahres gekürt. Laut Gómez hatte der gebürtige Gelsenkirchener großen Einfluss auf das Torwartspiel.

Gómez und Neuer spielten zusammen für den FC Bayern

Gómez spielte von 2009 bis 2013 für den FC Bayern. Neuer wechselte 2011 vom FC Schalke 04 nach München. Zudem liefen beide Spieler auch zusammen für die Nationalmannschaft auf.

Während Neuer noch immer auf dem grünen Rasen aktiv ist, beendete Gómez seine Karriere im Sommer 2020. Der Ex-Angreifer arbeitet mittlerweile als Technischer Direktor für Red Bull Soccer, ist für mehrere Klubs des Energydrink-Herstellers mitverantwortlich - darunter RB Leipzig aus der Bundesliga.

"Meine Tage sind typisch untypisch. Wir haben Klubs in Brasilien, New York und in Leipzig", beschrieb Gómez sein Arbeitspensum. Oftmals arbeite er mehr als zwölf Stunden am Tag. "Es ist einfach die Realität in diesem Job. Du musst Gas geben – und das will ich auch. Es fühlt sich auch nicht wie Arbeit an. Es ist das, was mir große Freude bereitet", versicherte Gómez, der sich eine Funktionärs-Karriere im Profigeschäft aufbaut.