Nach Gala in Berlin: Goretzka über seine Extra-Motivation

IMAGO/Michael Taeger

Leon Goretzka zeigte in Berlin eine starke Leistung

Leon Goretzka zeigte beim 5:1-Auswärtssieg seines FC Bayern beim 1. FC Union Berlin eine Gala-Leistung, war an einer Vielzahl an Offensiv-Aktionen federführend beteiligt. Von sport.de gab's die Note 1,5 für sein womöglich bestes Saisonspiel.

Nach der Partie machte der Mittelfeldmann der Münchner kein Geheimnis daraus, was ihn derzeit zu besonders engagierten Auftritten in der Bundesliga animiere: Goretzka hat die bevorstehende Heim-EM noch längst nicht abgeschrieben, nachdem er zuletzt von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht für die Testspiele gegen Frankreich und die Niederlande nominiert worden war.

"Das ist mein klares Ziel. Nach dem Fight am Mittwoch hätte man heute auch sagen können, dass ich versuche, die letzten 20 Minuten mitzunehmen. Es ist aktuell meine Einstellung, dass ich versuche, immer auf dem Platz zu stehen und dem Nationaltrainer zeige, dass ich da bin und den Kampf annehme. Das versuche ich Woche für Woche auf den Platz zu bringen, um irgendwie noch auf den Zug aufzuspringen", so der 29-Jährige nach dem Sieg bei den Köpenickern am "Sky"-Mikrofon.

In Berlin avancierte der Mittelfeldmann zum Spieler des Abends. Der 29-Jährige traf nicht nur zum wichtigen 1:0, er sprühte vor Spielfreude und war an gleich drei weiteren Toren entscheidend beteiligt. Nahezu überall auf dem Feld war Goretzka zu finden und sorgte mit zahlreichen Sprints in die Tiefe für Freiräume auf den Flügeln.

Lob von Matthäus für Goretzka

"Heute habe ich tatsächlich wieder etwas offensiver gespielt. Da finde ich es fair, an den Zahlen gemessen zu werden, aber zuletzt habe ich auch häufiger defensiver gespielt und meine Sache da auch ganz ordentlich gemacht. Wenn man Tore schießt, oder an Toren beteiligt ist, dann ist es auffälliger, das ist im Fußball so", meinte Goretzka, der in der laufenden Bundesliga-Saison insgesamt bei 26 Einsätzen steht, in denen er fünf Treffer markierte.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus lobte bei "Sky" vor allem "die kämpferische Qualität" der Nummer 8 des FC Bayern: "Die Tempowechsel, das Nachgehen in den Strafraum, die Zweikampfstärke. Leon ist immer ein wichtiger der Spieler für die Mannschaft, nicht nur bei Bayern, bei der Nationalmannschaft", befand Matthäus.