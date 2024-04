Konkrete Bundesliga-Offerte für Magath und Raúl?

imago sportfotodienst

Felix Magath und Raúl zu gemeinsamen Zeiten beim FC Schalke 04

Als Spieler feierte Raúl große Erfolge, gewann mit seinem Haus-und-Hof-Klub Real Madrid unter anderem dreimal die Champions League, sechsmal die Meisterschaft und holte anschließend noch den DFB-Pokal mit dem FC Schalke 04 und mit Al-Sadd die Meisterschaft in Katar. Als Trainer gelang dem Ex-Stürmer hingegen noch nicht der Sprung auf die ganz große Bühne. Nun soll die Bundesliga locken.

Als sich der FC Schalke 04 im Sommer 2010 dafür entschied, mit Raúl eine spanische Ikone von Real Madrid in die deutsche Fußball-Bundesliga zu locken, hatte ein gewisser Felix Magath sicher die Finger im Spiel. Der Erfolgscoach hatte damals den Trainerposten bei S04 inne und bestimmte als Sportvorstand zugleich die sportlichen Geschicke abseits des Rasens. Glaubt man der spanischen Presse, soll Magath unlängst erneut den Kontakt zu seinem Ex-Schützling gesucht haben.

Der "as" zufolge hat Magath Raúl "in den letzten Tagen" telefonisch kontaktiert, um ihm davon zu überzeugen, ihn zu einem Klub aus der oberen Hälfte der Tabelle der deutschen Fußball-Bundesliga zu folgen. Demnach liegt Magath eine Offerte vor, die noch nicht offiziell verkündet wurde. Um welchen Klub es sich handelt und in welcher Funktion Raúl und Magath ganz konkret fungieren sollen, lässt der Bericht offen.

Allerdings soll Raúl absolut offen dafür sein, Real den Rücken zu kehren und seine Karriere andernorts voranzutreiben. Sein Agent Ginés Carvajal hört sich Angebote an, heißt es. Der Fokus soll darauf liegen, weiter als Trainer zu arbeiten.

VfL Wolfsburg eine realistische Option?

Die Hoffnung auf das Amt bei den Profis von Real Madrid soll der 46-Jährige hingegen (vorerst) aufgegeben haben. Angesichts des Erfolgs von Carlo Ancelotti und dem immer wiederkehrenden Gerüchten, Bayer Leverkusens Übungsleiter Xabi Alonso werden den Italiener 2025 beerben, sehe Raúl derzeit kaum eine Chance für sich, urteilt die "as".

Das größte Rätsel des Berichts stellt allerdings die Frage dar, welcher Klub Magath ein Angebot gemacht haben soll. Der 70-Jährige könnte als Berater oder in der sportlichen Führung sicher bei einigen Vereinen seine Expertise einbringen, auf Trainerseite besteht bei den Top-Vereinen allerdings nicht wirklich Handlungsbedarf.

Anders sieht das beim VfL Wolfsburg aus, der 2023/24 den eigenen Erwartungen hinterherläuft, den Magath zur einzigen Meisterschaft der Klubgeschichte führte und der auf der Suche nach einem neuen Sportchef ist. In der oberen Tabellenhälfte sind die Niedersachsen aktuell allerdings nicht zu verorten.