BVB-Star mächtig angefressen: "1:1-Niederlage"

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Mats Hummels (3. v. l.) war nach dem Remis des BVB richtig sauer

Mats Hummels warf sich bis zum Ende in jeden Zweikampf, den Sieg gegen Meister Bayer Leverkusen konnte der Innenverteidiger mit seinem BVB aber letztlich nicht über die Zeit bringen. Der Frust beim Abwehrchef von Borussia Dortmund saß daher ziemlich tief.

"So ein Kampf und dann so ein Ende", schrieb BVB-Verteidiger Mats Hummels kurz nach dem Abpfiff des Spitzenspiels gegen den frisch gebackenen Meister Bayer Leverkusen unter einem Beitrag auf Instagram: "1:1-Niederlage", fasste der 35-Jährige zusammen.

Borussia Dortmund war in der Sonntagspartie des 30. Bundesliga-Spieltags drauf und dran gewesen, Bayer Leverkusen die erste Niederlage nach 44 ungeschlagenen Partien zuzufügen. Nationalspieler Niclas Füllkrug (81.) hatte nach Vorarbeit von Julian Brandt die in dieser Saison so überragend aufspielende Alonso-Elf an den Rand einer Niederlage gebracht. In der langen Nachspielzeit köpfte Bayern-Leihgabe Josip Stanisic nach Eckball von Florian Wirtz (90.+7) aber doch noch zum Ausgleich.

BVB-Profi Hummels mit Top-Leistung gegen Bayer Leverkusen

An der guten Leistung von Mats Hummels änderte das späte Gegentor indes nichts. Der Routinier bestach gegen den deutschen Meister mit guten Zweikämpfen, "wieder ein Auftritt auf höchstem Niveau", hieß es in der sport.de-Einzelkritik (Note 1,5).

Allerdings verspielte die Mannschaft von Edin Terzic zwei wichtige Punkte im Kampf um die Qualifikation für die Champions League. Durch den Sieg am Samstag von RB Leipzig gegen den 1. FC Heidenheim beträgt der Rückstand auf den vierten Platz nun zwei Zähler. Am kommenden Spieltag treffen der BVB und Leipzig im direkten Duell aufeinander.

Möglich in dieser Saison ist es allerdings, dass gleich fünf Bundesligisten einen Startplatz für die erste Ausgabe der reformierten Champions League bekommen.

Die Bundesliga belegt im Koeffizienten-Ranking aktuell den zweiten Platz, der einen zusätzlichen Teilnehmer bescheren würde.