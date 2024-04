Spektakuläre Magath-Rückkehr zum HSV?

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Felix Magath soll beim HSV hoch im Kurs stehen

Da der Hamburger SV aller Voraussicht nach ein weiteres Mal die ersehnte Bundesliga-Rückkehr verpasst, könnte es im Sommer zum großen Personal-Umbruch auf der Führungsebene kommen. Ein möglicher Kandidat ist offenbar Vereinslegende Felix Magath. Der 70-Jährige soll einen äußerst mächtigen Fürsprecher beim HSV haben.

Laut "Sky" kann sich Investor Klaus-Michael Kühne nach wie vor für die Idee erwärmen, Magath als starken Mann im sportlichen Bereich zu installieren.

Gegen Kühne, ohne dessen Zuwendungen beim HSV schon seit Jahren finanziell nicht mehr viel laufen würde, stehen in dieser Frage demnach Teile des Aufsichtsrats der Rothosen.

Dort soll eine Lösung mit Jörg Schmadtke favorisiert werden. Der frühere Bundesliga-Profi ist seit seinem Ausscheiden beim FC Liverpool Anfang Februar ohne Verein. Zuletzt hieß es allerdings, Schmadtke sei aktuell nicht unbedingt bereits wieder auf der Suche nach einem neuen Job.

Beruflich in festen Händen ist eigentlich Ralf Rangnick als österreichischer Nationalcoach. Aber auch der "Fußball-Professor", der beim FC Bayern heiß als neuer Trainer gehandelt wird, soll beim HSV ein Kandidat für die Neubesetzung des Postens an der Klubspitze sein. Rangnick könne sich eine Herausforderung wie die in der Hansestadt sogar vorstellen, berichtete zuletzt das "Hamburger Abendblatt" unter Berufung auf sein Umfeld.

HSV: Jonas Boldt und Steffen Baumgart vor dem Aus?

Magath, Schmadtke oder Rangnick würden aber wohl nur kommen, wenn es für Sportvorstand Jonas Boldt beim HSV nicht mehr weitergeht. Aktuell soll hinter den Kulissen intensiv um die Zukunft des 42-Jährigen debattiert werden. Im Aufsichtsrat sollen die Zweifel an Boldt wachsen, trotz seines bis 2025 datierten Vertrags eine Trennung im Sommer anstehen, vermeldete "Bild".

An der Entscheidung in der Causa Boldt soll demnach auch die Trainerfrage hängen. Muss Boldt gehen, stehen wohl auch die Zeichen für Steffen Baumgart eher auf HSV-Aus. Der 52-Jährige hatte erst Ende Februar ebenfalls bis 2025 beim früheren Bundesliga-Dino unterschrieben. Unter seiner Regie gelangen in bislang acht Zweitligapartien aber nur drei Siege.