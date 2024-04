Bundesliga-Knipser wohl zu teuer für Eintracht Frankfurt

IMAGO/kolbert-press/Peter Fastl

Ermedin Demirović (r.) steht auf der Wunschliste von Eintracht Frankfurt

Im Sommer will Eintracht Frankfurt im Sturm nachlegen. Einer der Kandidaten ist Ermedin Demirović, der in dieser Saison als Kapitän des FC Augsburg die Fußball-Bundesliga aufmischt. Doch ein Transfer des Angreifers ist für die SGE aktuell wohl nicht zu stemmen.

15 Tore und neun Vorlage verbuchte Ermedin Demirović in dieser Bundesligasaison bereits. Damit ist der Kapitän maßgeblich am überraschenden Höhenflug seines FC Augsburg beteiligt. Die Fuggerstädter kämpfen vier Spieltage vor dem Saisonende noch um eine Teilnahme am Europapokal.

Doch noch ist offen, ob der Bundesligist auch in der nächsten Saison auf die Dienste des 26-Jährigen bauen kann. Der 24-fache Nationalspieler Bosniens hat das Interesse finanzstärkerer Klubs geweckt. Zuletzt wurden unter anderem Eintracht Frankfurt und der FC Bayern als mögliche Abnehmer für den ehemaligen Freiburger gehandelt.

Eintracht Frankfurt kann sich Ermedin Demirović nicht leisten

Laut "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg ist eine Verpflichtung von Demirović für den Europa-League-Sieger von 2022 allerdings nur schwer zu stemmen. Demnach fordern die Augsburger eine Ablöse von rund 25 Millionen Euro für ihren Torjäger, der noch bis 2026 vertraglich an den Verein gebunden ist.

Zum aktuellen Zeitpunkt könnten die Hessen eine solche Summe nicht aufbringen, heißt es weiter. Demirović, der laut Plettenberg auch ein Thema bei Klubs in der Premier League geworden ist, könne sich einen Wechsel im Sommer grundsätzlich gut vorstellen. An Optionen für den nächsten Schritt soll es ihm nicht mangeln.

Bereits im letzten Jahr stand der Angreifer weit oben auf der Wunschliste von Eintracht Frankfurt. Demirović kam im Sommer 2022 im Tausch mit Michael Gregoritsch vom SC Freiburg zum FCA. Für die Augsburger konnte der gebürtige Hamburger in bislang 62 Pflichtspielen beachtliche 38 Torbeteiligungen verbuchen.