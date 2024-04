Fix! Bayern-Kandidat Emery bindet sich langfristig

IMAGO/Craig Thomas/News Images

Unai Emery bleibt Teammanager bei Aston Villa

Was am Dienstag bereits hartnäckig durch die Medien geisterte, wurde am Nachmittag dann auch offiziell verkündet: Teammanager Unai Emery hat seinen Vertrag beim englischen Erstligisten Aston Villa langfristig bis 2027 verlängert. Er wurde zuvor auch beim FC Bayern als potenzieller Nachfolger von Thomas Tuchel als Cheftrainer gehandelt.

Birmingham statt München, Premier League statt Bundesliga: Der spanische Fußballlehrer Unai Emery will seine im November 2022 angetretene Mission bei Aston Villa weiter fortsetzen und mit dem Klubs weiter für Furore sorgen. In der Premier League befindet sich das Team als Tabellenvierter auf Champions-League-Kurs, steht in der Europa Conference League außerdem im Halbfinale gegen Olympiakos Piräus.

Genau in der heißen Phase der Saison ploppten zuletzt die Spekulationen um den 52-Jährigen auf, dass er den Klub womöglich im Sommer in Richtung München zum deutschen Rekordmeister verlassen könnte. Das wird nun nichts, wie Aston Villa offiziell verkündete.

Auf der Vereinshomepage der Villans wurde Emery wie folgt zitiert: "Wir genießen unseren gemeinsamen Weg mit den Fans von Villa, den Klubbesitzern, dem Management und dieser großartigen Gruppe von Spielern, auf die wir stolz sind. [...] Wir haben ein gutes Umfeld und die richtige Struktur, um diesen Fußballverein zu entwickeln."

Emery übernahm Aston Villa auf Platz 17

Emery werde mit seiner Mannschaft weiter hart dafür arbeiten, "besser und besser zu werden", versprach er in der Mitteilung vom Dienstag.

Villa-Vorsitzender Nassef Sawiris meinte euphorisch: "Wir sind begeistert und bauen sportlich alles Nötige um Unai herum auf, um ihn zu unterstützen, damit Aston Villa, ein Mitbegründer der englischen Fußballliga zu seiner historischen Größe zurückkehrt."

Emery hatte den Verein aus Birmingham im November 2022 auf Tabellenplatz 17 übernommen und anschließend auf Platz 7 und damit in die Conference League geführt. In der laufenden Saison machte er aus Villa einen Anwärter auf die Königsklasse. Der Klub feiert in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen.

Vor seiner Zeit bei Aston Villa hatte Emery unter anderem den FC Sevilla trainiert, mit dem er dreimal nacheinander die Europa League gewann. Mit Paris Saint-Germain wurde er französischer Meister und Pokalsieger. Nicht so erfolgreich verlief seine Zeit beim FC Arsenal, wo er von Mai 2018 bis November 2019 im Amt war und nach einer Heimniederlage gegen Bundesligist Eintracht Frankfurt beurlaubt wurde.

Mit Villarreal gewann er 2021 erneut die Europa League, bevor er nach England zurückkehrte.