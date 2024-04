Krise in Gladbach: Wutrede von Seoane enthüllt

IMAGO/RHR-FOTO

Gladbachs Gerardo Seoane steckt mit seinem Team im Bundesliga-Abstiegskampf

Nur ein Sieg aus den letzten sieben Bundesliga-Spielen hat Gladbach in den Abstiegskampf rutschen lassen. Trainer Gerardo Seoane platzte daher unlängst der Kragen. Rüttelt seine Wutrede die Mannschaft im Bundesliga-Schlussspurt auf?

Gleich zwei Mal kämpften sich die Gladbacher nach Rückständen gegen die TSG Hoffenheim zurück ins Spiel - nur um dann in der Nachspielzeit das entscheidende Gegentor zu kassieren. Eine Leistung, die sinnbildlich für die Fohlen-Saison steht.

Mit jetzt nur noch vier Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz ist klar: Wenn die Elf vom Niederrhein nicht schleunigst aufwacht, droht sogar der Abstieg in die 2. Bundesliga.

Deshalb scheinen auch bei Trainer Gerardo Seoane die Nerven blank zu liegen. Laut "Sport Bild" tobte der Schweizer gegenüber seiner Mannschaft.

Normalerweise haben die Borussia-Spieler nach der Rückfahrt von einem Auswärtsspiel Feierabend. Nach der Partie in Hoffenheim mussten die Gladbacher aber nochmal in ihr eigenes Stadion zum Rapport. Und Seoane wurde deutlich: Mit so einer Leistung sei die Liga nicht zu halten.

Seoane zählt Gladbach-Stars an

Die Kritik von Gladbachs Coach ging noch weiter: Letztendlich sei es vollkommen egal, wen er aufstellen würde - aktuell befände sich kein einziger Spieler auf dem geforderten Leistungsniveau.

Ist es wirklich nur die Mannschaft, die im Moment nicht liefert oder spielt auch der Trainer selbst eine Rolle? Seoane verneint: "Dass wir so viele Gegentore haben, hat mit der Taktik nichts zu tun. Die erste Halbzeit war enttäuschend, und auch in der zweiten haben wir zu viele Fehler gemacht", schob der 45-Jährige seinen Spielern den schwarzen Peter zu.

Bei dieser Einschätzung genießt Seoane Rückhalt in Gladbach. Sport-Chef Roland Virkus lastet die individuellen Fehler nicht dem Schweizer Coach an. Auch große Teile des Teams sollen Seoanes klare Ansagen schätzen.