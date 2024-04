Bericht: Werder, Gladbach und Union jagen Türkei-Knipser

IMAGO/Alessio Marini/IPA Sport / ipa-a

Offenbar bei Werder, Gladbach und Union auf der Liste: Enis Destan

Mehrere Bundesligisten suchen für die kommende Saison nach neuen Mittelstürmern. Bei einem türkischen Offensiv-Juwel sollen Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach und Union Berlin ganz genau hinschauen.

Das Objekt der Begierde ist angeblich Enis Destan von Trabzonspor. Nach Informationen des Transfer-Insiders Serhat Kantoglu haben Scouts von Werder, Gladbach und Union den 21-Jährigen bereits beobachtet.

In der laufenden Saison hat der türkische U21-Nationalspieler in 33 Pflichtspielen 14 Scorerpunkte gesammelt (neun Tore, fünf Vorlagen) und so den Durchbruch in Trabzon geschafft.

2022/2023 war Destan nach Polen verliehen worden, bei Warta Posen hinterließ der 1,86 Meter große Angreifer jedoch kaum Spuren.

Problem für die kolportierten Interessenten aus der Bundesliga: Erst im Februar hat der Youngster bei Trabzonspor bis 2028 verlängert, entsprechend teuer wäre er im Falle eines Wechsels wohl.

Da in Bremen, Gladbach und Berlin noch um den Klassenerhalt gekämpft wird, dürften konkrete Vorstöße der Klubs ohnehin noch ein wenig auf sich warten lassen.

Destan kennt Union-Coach Bjelica

Für ein Engagement bei Union könnte dabei sprechen, dass Destan bei Trabzonspor schon mit Trainer Nenad Bjelica zusammengearbeitet hat.

Kurz nach seinem Aus beim SüperLig-Vertreter heuerte der Kroate in Köpenick an und führte die Eisernen anschließend aus der Abstiegszone.

Bei Werder wiederum ist die Not im Sturmzentrum am größten: Nach dem Abgang von Niclas Füllkrug fehlt den Hanseaten ein klassischer Neuner wie Destan. Die zu erwartende hohe Ablöseforderung könnte die Bremer allerdings abschrecken.

Und Gladbach? Da dürften Verstärkungen für die wackelige Hintermannschaft im Vordergrund stehen. Mit Tomas Cvancara, Alassane Plea, Jordan und Grant-Leon Ranos verfügt die Borussia zudem bereits über vier zentrale Angreifer.

Aber: Cvancara ist häufig verletzt, Plea eher eine hängende Spitze, Jordan nur geliehen und Ranos augenscheinlich noch zu grün für die Profis. Eine Offerte für Destan ist demnach alles andere als ausgeschlossen.