"Bin genervt": Bayern-Juwel will nur noch weg

IMAGO/GEPA pictures/ Avni Retkoceri

Angelo Brückner wurde vom FC Bayern nach Österreich verliehen

Im vergangenen Sommer verlieh der FC Bayern zahlreiche Talente an andere Klubs, um ihnen Spielpraxis auf Profi-Niveau zu verschaffen. Bei einigen Youngstern ist der Plan aufgegangen, bei anderen nicht. Einer dieser Enttäuschten ist Angelo Brückner, der beim österreichischen Erstligisten TSV Hartberg kaum zum Zug kommt. Mit seiner Situation ist der 20-Jährige überhaupt nicht zufrieden.

"Ich bin genervt", gestand Brückner im Gespräch mit der "Abendzeitung" und ergänzte: "Es ist schade, dass ich keine Spielzeit bekomme."

Der junge Rechtsverteidiger, der Anfang September nach Hartberg gewechselt war, durfte bislang nur in elf Pflichtspielen für seinen Leihverein ran. In der Summe waren es 206 Minuten auf dem Rasen.

Zuletzt zählte Brückner teils nicht einmal mehr zum Spieltags-Aufgebot. "Ich habe einfach einen Chip zum Trainieren bekommen. Dann wusste ich, dass ich nicht im Kader bin", verriet der gebürtige Münchner und übte damit auch Kritik an der Kommunikation von Cheftrainer Markus Schopp.

So macht Brückner auch keinen Hehl aus der Tatsache, dass er sich dem Ende seines Gastspiels in der Steiermark entgegensehnt.

"Ich kann mir nicht vorstellen in Hartberg zu bleiben. Ich möchte im Sommer wieder in einer Mannschaft sein, in der ich spiele", verdeutlichte der ehemalige U19-Nationalspieler.

Auch wenn er für seine persönliche Zukunft "viel mitnehmen" konnte, "bereue" er seine Entscheidung für Hartberg "ein bisschen", erklärte Brückner, der beim FC Bayern noch bis 2025 unter Vertrag steht.

Vor Rückkehr zum FC Bayern: Brückner hofft auf "Spielminuten"

Verbrannte Erde will Brückner in Hartberg freilich nicht hinterlassen. Bis zu seinem Abschied stellt sich der Abwehrmann, der Mitte November letztmals zur Startelf zählte, in den Dienst der Mannschaft.

"Ich versuche weiter das Bestmögliche zu geben und schaue, dass ich Spielminuten bekomme. Auch würde ich gerne nochmal von Anfang an spielen", blickte er auf die kommenden Wochen voraus.

Ende Juni werden sich die Wege dann trennen, der Leihspieler wird zunächst beim FC Bayern zurückerwartet.