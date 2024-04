So nah ist die Bundesliga dem fünften CL-Platz

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Spielt die Bundesliga bald mit sechs Mannschaften in der Champions League?

Die Bundesliga könnte in der kommenden Saison mit einem rekordverdächtigen Starterfeld in der Champions League an den Start gehen. Es fehlt nicht mehr viel, dann dürfen in der kommenden Saison gleich fünf deutsche Starter, unter bestimmten Umständen sogar sechs deutsche Starter in der Königsklasse mitspielen.

Ausschlaggebend für die Vergabe von zwei zusätzlichen Startplätzen zur kommenden Saison sind die sogenannten European Performance Spots.

Anhand eines Einjahres-Koeffizienten erhalten die zwei erfolgreichsten Verbände der UEFA einen zusätzlichen Startplatz in der Champions League.

Durch das sehr erfolgreiche Abschneiden vom FC Bayern, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen im Europapokal in der letzten Woche konnte die Bundesliga ihren Vorsprung als Zweiter dieses Rankings auf die englische Premier League weiter ausbauen.

In der Einjahreswertung rangiert die Bundesliga hinter der italienischen Serie A (19,428 Durchschnittspunkte) auf Platz zwei mit 17,928 Punkten, die englische Premier League rangiert mit 17,375 Punkten dahinter.

Vor den Halbfinals in den drei europäischen Pokalwettbewerben bedeutet das konkret Folgendes: Gewinnen der FC Bayern, der BVB und die Werkself noch insgesamt ein Spiel und kommt ein weiteres Remis oder ein Einzug ins Endspiel der Champions League oder Europa League hinzu, ist der Bundesliga der fünfte Startplatz in der Königsklasse nicht mehr zu nehmen.

BVB kann für sechs deutsche CL-Plätze sorgen

Vor allem Borussia Dortmund wird an diesem Startplatz gelegen sein, rangieren die Schwarz-Gelben derzeit doch genau auf diesem fünften Tabellenplatz.

Der BVB ist es auch, der in diesem Jahr sogar für den rekordverdächtigen sechsten Startplatz der Bundesliga sorgen kann. Sollten die Dortmunder die Champions League in diesem Jahr gewinnen, sind die als Titelverteidiger automatisch qualifiziert. Dann erhielte der Tabellensechste der Bundesliga, derzeit Eintracht Frankfurt, den "European Performance Spot" und würde zum ersten Mal in der CL-Geschichte einen sechsten deutschen Startplatz einnehmen.

Übrigens: Den zusätzlichen Startplatz für Italien bekäme nach derzeitigem Stand der Tabellenfünfte der Serie A, die AS Rom.