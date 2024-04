Kommt Rangnick? Über diese Details wird noch diskutiert

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Ralf Rangnick und der FC Bayern befinden sich derzeit in intensiven Verhandlungen

Heureka, der FC Bayern hat einen Trainer gefunden, jedenfalls höchstwahrscheinlich. Laut übereinstimmenden Medienberichten wird Ralf Rangnick in München Nachfolger des vorzeitig ausscheidenden Thomas Tuchel. Allerdings gibt es wohl noch letzte Details zu besprechen, zu denen es nun mehr Informationen gibt. Zudem sickerte durch, welchen Stellenwert Rangnick von Anfang an hatte.

Sebastian Hoeneß, Xabi Alonso, Roberto De Zerbi, Zinédine Zidane, Julian Nagelsmann sind nur einige Trainer-Namen, die in den letzten Wochen rund um den FC Bayern gehandelt wurden. Nur am Rande war auch Ralf Rangnick ein Thema, doch das änderte sich zuletzt.

Spätestens mit der indirekten Absage von Nagelsmann, der seinen Vertrag beim DFB verlängerte, kristallisierte sich Rangnick in der öffentlichen Wahrnehmung als neuer Favorit an der Säbener Straße heraus.

Was also augenscheinlich eher wie eine 1B- oder 1C-Lösung wirkt, ist aber nach Informationen des "kicker" ganz anders als gedacht. Laut dem Fachmagazin war Rangnick schon "immer ein heißer Kandidat und zudem der Top-Kandidat der Mehrheit beim FC Bayern". Vielmehr waren die nur in den Medien zugespitzten Gerüchte um ein bevorstehendes erneutes Nagelsmann-Engagement beim deutschen Rekordmeister weniger heiß als angenommen.

Wie bereits berichtet, stand nur ein Teil der Bayern-Bosse hinter der Nagelsmann-Idee, allen voran der neue Sportvorstand Max Eberl. Weil es aber eine Opposition beim FC Bayern gab, die große Zweifel aufgrund des Scheiterns vor gut einem Jahr hatte, was wohl auch an den Bundestrainer durchdrang, blieb dieser lieber langfristig beim DFB.

Bei Rangnick hingegen sind sich die Verantwortlichen und der Aufsichtsrat laut "kicker" einig. Demnach soll es bereits vor drei Wochen ein Treffen gegeben haben, in dem Rangnick Eberl und Co. seine Ideen mitteilte. Hier soll schon die Kaderplanung Thema gewesen sein, einzelne Spieler wurden bewertet. Sollte es richtig ernst mit Rangnick werden, müssten aber wohl noch weitere Gespräche folgen.

Ralf Rangnick mit großem Trainer-Team zum FC Bayern?

Das Gute aus Bosse-Sicht: Rangnick steht laut dem Bericht hinter dem geplanten Umbruch, dem ein halbes Dutzend Spieler zum Opfer fallen könnten.

Ein weiteres Detail, das noch zu besprechen ist, bevor der 65-Jährige unterschreibt: Das Trainer-Team rund um Rangnick. Im Fachmagazin heißt es, dass der "Fußball-Professor" höchstwahrscheinlich seinen aktuellen Stab in München installieren will. Beim ÖFB hat der derzeitige Österreich-Coach gleich drei Assistenten, dazu einen Spielanalysten und einen Torwarttrainer.

Außerdem muss weiter über die Freigabe- und Ablösemodalitäten gesprochen werden, heißt es. Mindestens bis inklusive der EM im Sommer soll der noch bis 2026 gebundene Rangnick aber die ÖFB-Elf betreuen. "Sicher keine optimale Geschichte", wie Österreichs Sportchef Peter Schöttel jüngst gegenüber dem "ORF" betonte.