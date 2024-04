Medien: City-Star "ideal" für den FC Bayern

IMAGO/MI News

Bernardo Silva (r.) von Manchester City wurde mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht

Als Bernardo Silva seinen Vertrag bei Manchester City im Sommer 2023 bis Ende Juni 2026 verlängerte, enthüllte Transferexperte Fabrizio Romano, dass sich der Portugiese eine Klausel gesichert hat, die ihm 2024 einen Abschied gegen Zahlung von rund 59 Millionen Euro ermöglicht. Kein Wunder, dass die Gerüchte um den 29-Jährigen derzeit nur so ins Kraut schießen. Auch dem FC Bayern wird Interesse nachgesagt.

Der englische "Daily Star" streute unlängst das Gerücht, der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern gehöre zu den Klubs, die ein Auge auf Bernardo Silva von Manchester City geworfen haben. Zudem nannte die Zeitung Real Madrid, den FC Barcelona, Paris Saint-Germain und den FC Arsenal, die die Situation des Kreativspielers genau beobachten würden. Das spanische Portal "fichajes.net" gießt nun noch einmal mächtig Öl ins man Feuer der Gerüchteküche.

Die Spanier führen als Interessenten die fünf Klubs auf, die auch der "Daily Star" nannte, wollen zudem aber erfahren haben, wie man in München über den Edeltechniker denkt.

Demnach sieht man beim FC Bayern in Bernardo Silva "die ideale Ergänzung" zu den vorhandenen Offensivstars Jamal Musiala, Leroy Sané oder Serge Gnabry. Der Spielmacher würde "perfekt in das Schema der Bayern passen", so der Bericht.

Das spricht gegen einen Wechsel zum FC Bayern

Dass der FC Bayern Silva angeblich nur zu gerne in seinen Reihen hätte, überrascht nicht. Immerhin ist der Nationalspieler seit Jahren eine der Lichtgestalten bei ManCity, gewann mit dem Klub unter anderem fünf Meisterschaften und die Champions League. Die kolportierte Ablöse von 59 Millionen Euro wäre für die Münchner zudem wohl zu stemmen und alles andere als übertrieben.

Allerdings ist kaum vorstellbar, dass City seinen Star kampflos ziehen lässt und auch die Konkurrenz ist äußerst prominent.

Umstände, die aller Voraussicht darin gipfeln dürften, dass Silva eine enorme Gehaltsforderung in den Raum stellen dürfte. An der Säbener Straße zeigte man sich zuletzt allerdings sehr darum bemüht, ausufernde Gehälter zu eliminieren.