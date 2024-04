Cheftrainer-Offerte für BVB-Assistent Sahin

IMAGO/David Inderlied

Zieht es Nuri Sahin vom BVB zu Besiktas?

Nach einem katastrophalen Schlussspurt im Fußball-Jahr 2023 beschloss Borussia Dortmund, Trainer Edin Terzic zwei Ex-Profis der Borussen an die Seite zu stellen. Nuri Sahin und Sven Bender agieren seit Anfang 2024 als Assistenten Terzics. Der Erfolg kehrte seitdem zurück zum BVB, nun soll Sahin allerdings bei einem anderen Klub Begehrlichkeiten wecken.

Der türkische Top-Verein Besiktas soll darauf hoffen, Nuri Sahin vom BVB loseisen zu können und ihm den Cheftrainer-Posten offerieren. Das berichtet der türkische Transfer-Journalist Yağız Sabuncuoğlu, dem allein auf "X" (ehemals Twitter) rund 1,2 Millionen User folgen, exklusiv.

Demnach soll Besiktas bereits Kontakt mit Sahin und Borussia Dortmund aufgenommen haben. Der Ex-Kapitän des BVB stehe "ganz oben auf der Liste" der Klub-Verantwortlichen.

Besiktas blickt auf eine Saison, die den Ansprüchen des Vereins keineswegs gerecht wird. In der Liga belegt man nach 33 von 38 Spieltagen Rang vier, hat das Top-Duo Galatasaray und Fenerbahce meilenweit aus den Augen verloren. Gala hat bereits 39 Zähler Vorsprung, Fener 35.

Im Gegenzug sitzen Besiktas (51 Punkte) mit İstanbul Başakşehir (49 Punkte) und dem überraschend starken Aufsteiger Çaykur Rizespor (48 Punkte) zwei Vereine dicht im Nacken.

BVB: Sahin sieht sich nicht als Co-Trainer

Zudem scheiterte man in der UEFA Conference League bereits kläglich in der Gruppenphase. Im türkischen Pokal befindet sich Besiktas hingegen im Halbfinale und darf weiter auf den Titel hoffen.

Sahin soll nun der Auserkorene sein, dem man zutraut, Besiktas wieder auf Kurs zu bringen. Völlig aussichtslos ist das Werben wohl auch nicht.

Immerhin sagte der 35-Jährige, der bis zu seinem Engagement in Dortmund den türkischen Erstligisten Antalyaspor trainierte, bei "The Coaches' Voice": "Nach zweieinhalb Jahren bei Antalyaspor musste ich zum ersten Mal wirklich nachdenken, als das Angebot aus Dortmund kam. Ich habe mich nicht als Assistenztrainer gesehen. Ich sehe mich immer noch nicht als Assistant, denn ich will Cheftrainer werden." Für seinen Herzensklubs BVB habe er allerdings eine Ausnahme gemacht.