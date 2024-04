"Etwas fehlte": Matarazzo zählt Mannschaft öffentlich an

FIRO/SID

Unzufrieden mit dem Wochenstart: Pellegrino Matarazzo

Cheftrainer Pellegrino Matarazzo hat den Start seiner Mannschaft in die Woche vor dem Spiel beim VfL Bochum öffentlich kritisiert. "Nach dem Sieg gegen Gladbach sind wir nicht gut in die Trainingswoche gestartet, bei der ein oder anderen Übung gab es auch Reibung", sagte er vor der Partie beim VfL am Freitagabend (20:30 Uhr/DAZN).

Sein Team habe sich aber wieder etwas gefangen. Ab Mittwoch habe er "wieder das Gefühl, dass wir verstehen, worum es geht", sagte Matarazzo: "Näher ins Detail möchte ich nicht gehen. Fakt ist, dass etwas fehlte zu Beginn der Woche." Es sei ihm wichtig gewesen, "reinzugehen und nochmal hart zu sein", die Reibung im Training habe seiner Mannschaft "sehr gutgetan".

Auf die Partie an der Castroper Straße freut sich Matarazzo unterdessen. Die Stimmung bei einem solchen Spiel sei "speziell und besonders, es wird ein richtiger Hexenkessel sein. Wir freuen uns auf die Stimmung und das Spiel."

Während der Gegner auf Relegationsplatz 16 steht und dringend einen Sieg braucht, geht es für die TSG als Tabellenneunter noch um die Qualifikation für den Europapokal. Das Restprogramm interessiert den Trainer jedoch momentan nicht, "mich interessiert nur das Spiel gegen Bochum. Sie werden definitiv ihr intensives, unangenehmes Gesicht zu Hause zeigen", sagte Matarazzo.