Enthüllt! Das ist Gladbachs Mega-Streichliste

Der Mannschaft von Borussia Mönchengladbach steht ein großer Umbruch bevor

Vier Spieltage vor dem Saisonende in der Fußball-Bundesliga steckt Borussia Mönchengladbach im Tabellenkeller fest. Im Sommer kommt es daher wohl zum XXL-Umbruch bei den Fohlen. Gleich acht Gladbach-Profis sollen den Traditionsklub nach der Spielzeit verlassen.

Laut der "Bild" will sich Borussia Mönchengladbach nach einer schwachen Bundesliga-Saison von gleich acht Profis trennen. Dem Boulevardblatt zufolge haben Tobias Sippel, Jan Olschowsky, Manu Koné, Maximilian Wöber, Jordan Siebatcheu und Mamadou Doucouré keine Zukunft am Niederrhein.

Hinzu kommen die Klubikonen Tony Jantschke und Patrick Herrmann, die anderweitig an den Verein gebunden werden sollen. "Wir sind mit Tony und Patrick in guten Gesprächen, wir wollen beide gerne in anderer Funktion bei Borussia halten. Wir sind zuversichtlich, dass uns das gelingt", sagte Sportvorstand Roland Virkus auf der Mitgliederversammlung am Dienstag.

Gladbach hofft auf Einnahmen durch Koné-Verkauf

Die Leihen von Wöber und Siebatcheu enden im Sommer. Der von Leeds United ausgeliehene Abwehrspieler würde wohl eine zweistellige Millionen-Ablöse kosten und ist daher schlicht zu teuer für die Borussia. Auch die Kaufoption für den von Union Berlin ausgeliehene Siebatcheu wird nicht gezogen, da er nicht vollends überzeugen konnte.

Eine Ablösesumme würde Borussia Mönchengladbach mit dem Verkauf von Koné winken. Dieser soll laut "Bild" einen großen Sommer-Umbruch finanzieren. Bis zu 30 Millionen Euro könnte der 23-Jährige dem klammen Traditionsklub wohl einbringen. Gladbach und der Franzose sollen sich einig sein, dass sich die Wege im Sommer trennen.

Derweil werden die auslaufenden Verträge von Ersatzkeeper Sippel und dem dauerverletzten Doucouré nicht verlängert. Torwart-Talent Olschowsky soll bei einem anderen Klub Spielpraxis erhalten. Verein und Spieler befinden sich laut dem Boulevardblatt bereits im Austausch, um die Optionen des 22-Jährigen zu erörtern.