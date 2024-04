Entscheidung steht: Rangnick soll Bayern-Trainer werden

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Ralf Rangnick wird wohl der nächste Cheftrainer beim FC Bayern

Die Anzeichen verdichteten sich in den letzten Tagen immer mehr, dass Ralf Rangnick ab dem Sommer als neuer Cheftrainer beim FC Bayern übernehmen wird. Nach Informationen von RTL/ntv und sport.de soll es mittlerweile tatsächlich eine grundsätzliche Einigung darüber geben, dass Rangnick als Nachfolger von Thomas Tuchel der nächste Coach beim deutschen Rekordmeister wird.

Nach RTL/ntv- und sport.de-Recherchen sind nunmehr alle Rahmenbedingungen von Seiten des Vereins und des 65-Jährigen erfüllt, die einer Anstellung Rangnicks beim FC Bayern vorausgingen.

Das beinhaltet vor allen Dingen, dass sich alle handelnden Personen und Klubbosse bei den Münchnern für die Verpflichtung des Schwaben ausgesprochen haben. Neben Vereinspräsident Herbert Hainer und den Klub-Granden Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, die noch immer Mitglieder im Aufsichtsrat des FC Bayern sind, gilt das vor allem auch für die operative Ebene.

Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen, Sportvorstand Max Eberl, Sportdirektor Christoph Freund und Campus-Leiter Jochen Sauer sind nach unseren Infos von der Personalie Ralf Rangnick als Nachfolge-Lösung für Thomas Tuchel überzeugt.

Gemeinsam mit Eberl und Freund in der operativen Verantwortung soll Rangnick dann auch die Kaderplanung des entthronten deutschen Meisters vorantreiben. Ein erster Austausch hat ohnehin längst stattgefunden.

FC Bayern: Alle Zeichen stehen auf Ralf Rangnick

Die Bayern-Bosse hatten die Gespräche zuletzt intensiviert, um endlich eine Lösung in der vakanten Cheftrainer-Frage präsentieren zu können. Vor allem hinsichtlich des Sommer-Transferfensters sollte keine Zeit mehr verschenkt werden. Potenzielle Neuzugänge sollen endlich Gewissheit darüber haben, wer ab Juli 2024 hauptverantwortlich an der Seitenlinie des FC Bayern stehen will.

Noch nicht final geklärt sind bis dato wohl die Ablösemodalitäten zwischen dem FC Bayern und dem Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB). Beim ÖFB ist Rangnick derzeit als Nationaltrainer Österreichs angestellt, bereitet die Mannschaft auf die bevorstehende EM in Deutschland vor.

Um ihn aus seinem bis zur WM 2026 laufenden Arbeitsverhältnis beim ÖFB herauskaufen zu können, ist wohl eine Ablösesumme zwischen einer und zwei Millionen Euro fällig.

Wird auch dieser letzte offene Punkt noch geklärt, könnte nach Informationen von RTL/ntv und sport.de noch am Donnerstag oder Freitag auch bereits offiziell Vollzug gemeldet werden. Schon jetzt ist aber eindeutig klar: Alle Zeichen beim FC Bayern stehen auf Ralf Rangnick als neuen Cheftrainer.