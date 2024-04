Bleibt Simons doch bei RB Leipzig? Kehrtwende bahnt sich an

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Xavi Simmons könnte doch noch eine weitere Saison bei RB Leipzig bleiben

Die Chancen auf einen Verbleib von Ausnahmekönner Xavi Simmons bei RB Leipzig standen zuletzt schlecht. Nun deutet sich allerdings eine Kehrtwende bei dem talentierten Niederländer an. Die Bedingung für einen Verbleib bei den Sachsen ist aber wohl von der Qualifikation für die Champions League abhängig.

Noch bis zum Saisonende ist Xavi Simons von Paris Saint-Germain an RB Leipzig ausgeliehen. Der Bundesligist würde den 20-jährigen Niederländer zu gerne über die Spielzeit hinaus halten. Zuletzt hieß es in mehreren Medienberichten, dass PSG fest mit dem Youngster plane und ihm eine "wichtige Rolle" beim französischen Serienmeister winke.

Nun deutet sich allerdings eine Kehrwende an. Laut "kicker" sind die Signale des Youngsters und auch vom Champions-League-Halbfinalisten durchaus positiv, dass die Leihe doch noch einmal um ein weiteres Jahr verlängert wird. Die "Sport Bild" berichtete bereits am Mittwoch, dass man bei den Sachsen fest davon ausgeht, den Flügelspieler auch in der kommenden Saison in den eigenen Reihen zu haben.

RB Leipzig: Simons-Verbleib von CL-Quali abhängig

Die Verlängerung des Leihgeschäfts ist laut übereinstimmenden Berichten der Sportzeitungen zufolge aber davon abhängig, ob RB Leipzig die angepeilte Qualifikation für die Königsklasse packt. Aktuell stehen die "Roten Bullen" auf dem vierten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga.

Da dem deutschen Oberhaus aufgrund des guten internationalen Abschneidens im Europapokal allerdings ein weiterer CL-Startplatz kaum noch zu nehmen ist, würde wohl auch der fünfte Rang für die Qualifikation reichen, den aktuell der BVB inne hat. Am Samstag (15:30 Uhr) kommt es in der Red Bull Arena zum direkten Aufeinandertreffen.

Bei Paris Saint-Germain steht Simons noch bis 2027 unter Vertrag. In der laufenden Saison glänzte der aus der Jugend des FC Barcelona stammende Offensivspieler mit sieben Toren und zwölf Vorlagen in der Bundesliga. Zudem gelangen dem gebürtigen Amsterdamer vier Torbeteiligungen in acht Partien in der Champions League.