Schnappt Liverpool dem BVB einen SGE-Star weg?

IMAGO/HMB Media

Willian Pacho (2.v.r) steht beim FC Liverpool und beim BVB auf dem Zettel

Willian Pacho von Eintracht Frankfurt hat sich mit starken Leistungen auf den Radar von europäischen Topklubs geschossen - auch Borussia Dortmund soll die Fühler ausstrecken. Im Poker um den Abwehrspieler muss der BVB aber wohl einen Korb hinnehmen.

Wie der Transfer-Experte Gianluca Di Marzio und das Portal "fussballtransfers.com" erfahren haben wollen, macht der FC Liverpool bei Pacho Ernst. Demnach ist der Ecuadorianer Transferziel Nummer eins der Reds.

Pacho soll die Defensive des Premier-League-Klubs in der kommenden Saison stabilisieren.

Der 22-Jährige war im Sommer 2023 von Royal Antwerpen zu Eintracht Frankfurt gewechselt. Neun Millionen Euro wechselten damals den Besitzer. Bei den Hessen unterschrieb Pacho einen langfristigen Vertrag bis 2028. Als Ablösesumme stehen mittlerweile 60 Millionen Euro im Raum.

In Frankfurt ist Pacho in der Innenverteidigung gesetzt. In dieser Saison absolvierte er bereits 40 Pflichtspiele für die SGE. Einzig in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Lokomotive Leipzig (7:0) stand der Nationalspieler nicht über die vollen 90 Minuten auf dem Rasen.

Geht der BVB bei Willian Pacho leer aus?

Transfer-Reporter Ekrem Konur hatte im März berichtet, dass der BVB die Entwicklung von Pacho genau beobachtet, genauere Details verriet er allerdings nicht. Sollte der FC Liverpool tatsächlich Ernst machen, hätten die Dortmunder wohl schlechte Karten.

"fussballtransfers.com" zufolge beschäftigt sich Eintracht Frankfurt bereits mit einem Nachfolger für Pacho. Demnach steht Lilian Brassier von Stade Brest bei den Hessen auf dem Zettel.

Der ehemalige U20-Nationalspieler Frankreichs ist beim Ligue-1-Klub gesetzt. Der Vertrag des 24-Jährigen ist noch bis 2025 datiert. Zuletzt wurde Brassier auch bei Frankfurts Bundesliga-Konkurrenten VfB Stuttgart gehandelt. Mit einer Offerte für eine Leihe mit anschließender Kaufpflicht sind die Schwaben im Winter allerdings abgeblitzt.