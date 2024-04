"Keine Annäherung" zwischen Davies und Bayern

IMAGO/O.Behrendt

Alphonso Davies könnte den FC Bayern im Sommer verlassen

Ob Alphonso Davies auch in der kommenden Saison noch das Trikot des FC Bayern trägt, ist weiterhin unklar. Der Flirt des Kanadiers mit Real Madrid ist heiß, das Verhältnis zum deutschen Rekordmeister dagegen abgekühlt.

Seit Monaten schon wird über einen Wechsel von Alphonso Davies im kommenden Sommer spekuliert. Der Kanadier soll sich nach fünfeinhalb Jahren in Diensten des FC Bayern nach einer Luftveränderung sehnen, Real Madrid sein bevorzugtes Ziel sein.

Noch versuchen die Münchner, den Linksverteidiger umzustimmen, doch wirkliche Fortschritte haben sie dabei bisher nicht erzielt. Wie die "Bild" berichtet, ist die Lage zwischen Davies und dem FC Bayern "nach wie vor verfahren". Trotz der Bemühungen des Rekordmeisters gebe es "keine weitere Annäherung" zwischen den Parteien.

FC Bayern will Alphonso Davies halten

Die Münchner würden Davies gerne halten, da er trotz seiner Formschwankungen in der laufenden Saison noch immer als einer der Besten auf der linken Abwehrseite gilt. Real Madrid wittert dagegen ein doppeltes Schnäppchen: Die Königlichen erhoffen sich nicht nur einen qualitativ hochwertigen Neuzugang, sondern auch einen zu einem akzeptablen Preis.

Spanischen Medien zufolge werden die Spanier für Davies auf keinen Fall mehr als 40 Millionen Euro bieten. Nimmt der FC Bayern diese Offerte nicht an, ist der Champions-League-Rekordsieger angeblich gewillt, bis zum Sommer 2025 auf den Abwehrspieler zu warten. Dann wäre Davies Stand heute sogar ablösefrei zu haben.

Einen Abgang zum Nulltarif will der deutsche Rekordmeister hingegen unbedingt verhindert - daher legen sich die Münchner aktuell auch mächtig ins Zeug, um Klarheit in der Zukunftsfrage zu schaffen. Beantwortet wird diese aber womöglich erst, wenn der neue Cheftrainer verpflichtet wurde. Hier deutet momentan alles auf Ralf Rangnick hin. Ob er Davies gerne mit an Bord haben würde oder auf den Kanadier verzichten kann, kann nur spekuliert werden.