Bericht: FC Bayern hofft auf Tah-"Schnäppchen"

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Jonathan Tah (l.) rangiert mit Bayer Leverkusen vor dem FC Bayern

Der FC Bayern flirtet wohl mit einer Verpflichtung von Jonathan Tah. Die Münchner hoffen im Poker um den Innenverteidiger von Bayer Leverkusen offenbar auf ein Transfer-"Schnäppchen". Der frischgebackene Meister will dagegen mit dem Abwehrmann verlängern.

Wie es im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" heißt, stellt sich der FC Bayern bezüglich Tah eine Ablösesumme von ungefähr 20 Millionen Euro vor. Bayer Leverkusen soll den Marktwert seines Leistungsträgers dagegen auf rund 40 Millionen Euro beziffern.

Tah spielt bereits seit 2015 für die Werkself. Der 28-Jährige hatte in dieser Saison großen Anteil am Gewinn der Meisterschaft. Kein Wunder, dass Bayer 04 den Vertrag mit Tah vorzeitig verlängern und einem potenziellen Wechsel somit zuvorkommen will.

"Wir wollen Jona halten", stellte Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes gegenüber "Bild" klar. Das aktuelle Arbeitspapier des Nationalspielers endet 2025.

FC Bayern führt wohl Gespräche mit Tah-Management

Laut "Sky" und "Bild" sollen erste Gespräche zwischen Vertretern des FC Bayern und Tahs Management bereits stattgefunden haben. Die Münchner haben mit Matthijs de Ligt, Eric Dier, Min-jae Kim und Dayot Upamecano aktuell vier Innenverteidiger in den eigenen Reihen.

"Bild"-Fußballchef Christian Falk zufolge wäre Upamecano im Falle eines Tah-Transfers der erste Verkaufskandidat an der Säbener Straße. Der 25-Jährige hat seinen Stammplatz beim FC Bayern im Laufe der Rückrunde verloren.

Doch noch ist nicht sicher, ob Tah überhaupt zum deutschen Rekordmeister wechseln will. Bayer Leverkusen dürfte alles daran setzen, um den Routinier über den Sommer hinaus in den eigenen Reihen zu halten. Der Verbleib von Cheftrainer Xabi Alonso und die Aussicht auf weitere Titel sind sicher starke Argumente hierfür.

Tah war 2015 vom Hamburger SV zu Bayer Leverkusen gewechselt. Zuvor war der Abwehrmann an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen.