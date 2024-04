Tuchel mit Tor-Prophezeiung vor Real-Kracher

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Bahho Kara

Serge Gnabry (m.) ist in der Champions League wohl wieder dabei

Der Champions-League-Kracher zwischen dem FC Bayern und Real Madrid rückt immer näher. Thomas Tuchel klärte vor der Bundesliga-Partie gegen Eintracht Frankfurt am Samstag über die Personalsituation auf und prophezeite einem seiner Stars ein Tor gegen die Königlichen.

"Dayot Upamecano ist im Training umgeknickt, er wird fraglich sein für morgen. Da müssen wir abwarten wegen des Knöchels. Serge Gnabry wird am Dienstag spielen und treffen. Da werden wir sehen, ob er beginnt oder reinkommt. Er wird am Dienstag ein Tor machen", ließ Tuchel auf der Pressekonferenz am Freitag aufhorchen.

Der FC Bayern empfängt in der Bundesliga am Samstag zunächst Eintracht Frankfurt (15:30 Uhr). Am Dienstagabend (21 Uhr) kommt es im Halbfinale der Champions League dann zum Giganten-Duell mit Real Madrid. Das Hinspiel findet in München statt. Ob Leroy Sané dann mitwirken kann, ist weiterhin fraglich.

"Bei Leroy Sané müssen wir Tag für Tag abwarten, ob es für Dienstag reicht. Es wird ein Wettlauf. Er macht gerade das erste Individualtraining, da kann man keine Prognosen abgeben", sagte Tuchel. Sané macht eine Schambeinentzündung zu schaffen. Der 28-Jährige biss im Königsklassen-Viertelfinale gegen Arsenal (2:2, 1:0) auf die Zähne und spielte, obwohl er nicht fit war.

FC Bayern: Tuchel lobt Real Madrid

Tuchel attestierte den Madrilenen am Freitag eine "große individuelle Qualität mit einer Umschalt-Wucht".

"Die technische Ausführung im Konter ist ohne Verzögerung. Auch im Clasico gegen Barça waren sie zurück und haben wieder eine Antwort gegeben. Das macht sie aus, sie sind immer gefährlich und immer in der Lage weiterzukommen und zu gewinnen. Sie können schwierige Momente aushalten, das mögen sie", analysierte der 50-Jährige.

Real Madrid hatte am vergangenen Wochenende in der spanischen Liga mit 3:2 gegen Erzrivale FC Barcelona gewonnen.