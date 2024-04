Schlechte Bellingham-Nachrichten für den FC Bayern

IMAGO/Jose Breton

Ex-BVB-Star Jude Bellingham kann in der Champions League gegen den FC Bayern auflaufen

Gute Nachrichten für Real Madrid, schlechte für den FC Bayern: Ex-BVB-Star Jude Bellingham kann im anstehenden Champions-League-Halbfinale der Königlichen gegen den deutschen Rekordmeister auflaufen. Über einen Ausfall des Engländers war in dieser Woche kurzzeitig spekuliert worden.

Grund für die Spekulationen war eine Magen-Darm-Erkrankung Bellinghams, die Real-Coach Carlo Ancelotti dazu veranlasste, den Mittelfeldspieler aus dem Kader für das kommende Ligaspiel gegen Real Sociedad zu streichen. Da sich der Zustand des Engländers aber überraschend schnell verbesserte, machte Ancelotti seine Entscheidung schon wieder rückgängig und nominierte den 20-Jährigen doch noch nach.

Ob Bellingham gegen den Tabellensechsten der spanischen Liga zum Einsatz kommt, ist allerdings noch nicht klar. Sportlich hat die Partie für die Königlichen keine allzu große Bedeutung mehr. Bei derzeit elf Punkten und 21 Toren Vorsprung auf den FC Barcelona bei nur noch sechs zu absolvierenden Spielen ist Real die Meisterschaft kaum noch zu nehmen.

Vom BVB-Talent zum Real-Anführer

Gleichzeitig wirft auch in Madrid das anstehende Champions-League-Spektakel seine Schatten voraus. Für die Königlichen ist es das vierte Königsklassen-Halbfinale in Folge, zum zweiten Mal nach 2022 nehmen sie den Titel ins Visier. Mit 14 CL-Titeln ist der spanische Spitzenklub der mit großem Abstand erfolgreichste Klub in der Geschichte des Wettbewerbs.

Die Chancen auf einen Triumph in diesem Jahr sind eng mit Jude Bellingham verknüpft. Der junge Engländer hat sich schon in seiner ersten Saison nach seinem Wechsel vom BVB zu einem unverzichtbaren Leistungsträger entwickelt. Dazu hat er in Madrid auch bisher ungeahnte Torjäger-Qualitäten entwickelt. Mit derzeit 17 LaLiga-Toren steht er in der Torschützenliste auf Platz zwei. In der Champions League traf Bellingham in acht Spielen auch schon vier Mal.